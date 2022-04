Aiuole “tappate”, Ass. Colasuonno: «Tutto previsto e tutto pianificato»

Arrivano via social le dichiarazioni dell'assessore Colasuonno a proposito degli alberi espiantati temporaneamente in centro e lungo il cantiere della ferrovia: «Chiariamo una cosa: a causa dei lavori d’interramento della ferrovia molti alberi verranno espiantati. Al loro posto, per sicurezza, metteremo dei grandi “tappi” per evitare cadute e inciampi.

Questa operazione la faremo spesso nei prossimi mesi, è tutto previsto e tutto pianificato, e del resto non si può fare diversamente.

Consiglio dunque agli esagitati autoctoni dall’indignazione a comando, di mettersi l’anima in pace e di evitare di urlare allo scandalo un giorno sì e l’altro pure di fronte ad operazioni normalissime.

Non siamo posseduti da nessun istinto di vendetta verso gli alberi. Tra l’altro in molti casi lo spostamento è temporaneo e poco dopo tutto viene ripristinato come prima. Ad esempio in piazza Cappuccini.

Ne approfitto per precisare che in tutto a causa dei lavori saranno espiantati 150 alberi e l’accordo con Ferrotramviaria è che a fine cantiere ne saranno reimpiantati altrettanti. Per quanto riguarda tipologia e posizionamento, lo decideremo assieme alle associazioni e ai cittadini interessati.

Quella di questo cantiere è una situazione già di per sé complicata da gestire senza che ci si mettano anche gli avvelenatori di pozzi. Speriamo capirete».