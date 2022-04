Dopo due anni di pandemia tornano le bancarelle per la "Fiera d'Aprile"

Dopo le restrizioni dettate dal Covid, tornano in città le bancarelle per la "Fiera d'Aprile".

Gli operatori del commercio ambulante saranno allocati in parte su via Porta Castello e su corso Cavour, nel tratto non chiuso al traffico veicolare, e in parte su viale Alfonso di Pasquale, così come richiesto dagli stessi.

Durante le giornate del 22, 23 e 24 aprile, sono previste anche degustazioni e musica dal vivo, come da programma che verrà comunicato di seguito.

Per quanto riguarda l'aspetto culturale, invece, date le ristrettezze economiche e la mancata approvazione del bilancio di previsione, nulla è ancora stato deciso dal momento che, come previsto dalla legge, si procede in dodicesimi.

Il 23 aprile del 1438 veniva istituita la FIera d'Aprile: per meglio ricordare il ritrovamento delle ossa del Santo Patrono, Francesco II Del Balzo concesse all'Università di Andria una fiera, libera da qualsiasi pagamento, da svolgersi dal 23 al 30 aprile di ogni anno.

Ora, non auspichiamo lo stesso trattamento nel 2022 considerata le situazione dell'Ente, ma sarebbe un peccato lasciar correre, ancora una volta, la celebrazione di questo evento che è fortemente caratterizzante per la storia di Andria.