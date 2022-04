Gucci a Castel del Monte, Troia: «Profonderemo ogni sforzo e contributo alla riuscita dell’evento»

Dopo la notizia della sfilata della Maison Gucci a Castel del Monte registriamo diverse reazioni del mondo politico e istituzionale.

L'assessore comunale alle radici, Cesareo Troia: «Un ringraziamento particolare alla Maison GUCCI e al suo Direttore per aver scelto un sito così importante a livello mondiale ricadente nel territorio della Nostra città, così come fece Federico II che dedicò alla Nostra Andria, evidentemente meritevole della sua attenzione, oltre al maniero anche la Porta di Sant'Andrea con la scritta ANDRIA FIDELIS NOSTRIS AFFIXA MEDULLIS e la sepoltura delle sue due mogli (Jolanda di Brienne e Isabella d'Inghilterra) presso la Nostra Cattedrale. Questo evento di Gucci a Castel del Monte per Andria rappresenta un momento di orgoglio e una ulteriore opportunità non solo per la visibilità internazionale che merita questo territorio, ma anche per la possibilità di presentare una serie di eccellenze, non solo enogastronomiche ma anche culturali e architettoniche, inserite in un contesto di biodiversità all’interno del Parco Nazionale. Profonderemo ogni sforzo e contributo alla riuscita dell’evento nell’interesse più generale di un intero territorio. Siamo già in fase di collaborazione per la definizione dei dettagli operativi».

«Finalmente un grande evento che possa lanciare in orbite internazionale uno dei territori storici più cospicui d’Italia»: è perentorio il commento di Michelangelo De Benedittis, presidente del GAL, all’indomani della ufficializzazione della scelta della storica casa di moda italiana Gucci, che ha scelto il castello a forma di corona costruito da Federico II di Svevia come set della propria sfilata del 16 maggio prossimo. «Questa decisione – fa notare De Benedittis – è in linea con una strategia innovativa di marketing, che poggia sulla solida eredità di immagine del patrimonio architettonico e storico italiano. Per le aziende del posto, in particolar modo per le tenute agrituristiche e per il comparto della ristorazione, questo evento costituirà una salutare boccata di ossigeno dopo le tante privazioni del lungo periodo COVID, che non fanno mancare fastidiosi strascichi a tutt’oggi. Per tutti noi – prosegue il presidente del Gal, che ricopre analogo ruolo anche in Agriturist, organismo sindacale dei gestori di agriturismo – è un’asseverazione importante dell’azione che abbiamo svolto negli ultimi anni della programmazione, in cui abbiamo scelto con fermezza di promuovere la strutturazione materiale e immateriale dell’area sotto il castello ottagonale. Crediamo, infatti, che possa costituire una sicura attrattiva a più livelli per il prossimo futuro ed una sicura fonte di PIL. La conferma, poi, è nei fatti che ci apprestiamo a vivere, visto che, - conclude – proprio per questo evento tutta la rete delle residenze agrituristiche dell’intero comprensorio ha esaurito le proprie disponibilità di posti letto».

«La scelta del direttore creativo Alessandro Michele di presentare a Castel Del Monte la nuova collezione Gucci il prossimo 16 maggio è motivo di orgoglio per l’intera regione». Così la consigliera regionale delegata alle Politiche Culturali, Grazia Di Bari. «La visione di Gucci - continua Di Bari - si lega ad importanti luoghi storici, per raccontarli e valorizzarli: questa volta protagonista sarà il nostro simbolo, la meraviglia federiciana, Patrimonio dell’Unesco dal 1996, gestito dal Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei Puglia. L’impegno della maison è quello di preservare il patrimonio storico, culturale e architettonico, supportandone anche i progetti di valorizzazione, come avverrà anche per Castel Del Monte. Da sempre sosteniamo l’importanza della sinergia tra pubblico e privato per promuovere il nostro immenso patrimonio culturale e questo è senza dubbio un esempio virtuoso. Importanti saranno anche le ricadute su tutto l’indotto, ancora più significative dopo due anni di pandemia. La nostra terra bellissima deve farsi trovare pronta, perché Andria sarà sotto i riflettori, negli scatti e negli occhi di un pubblico più grande. Dobbiamo lavorare insieme per cogliere questa opportunità, così potremo dare nuova linfa all’economia, alla mentalità e al racconto del nostro territorio. Le aziende del livello di Gucci scelgono la Puglia per eventi e iniziative importanti e di questo dobbiamo essere fieri».