Nei giorni che hanno preceduto la Pasqua due famiglie ucraine sono state ospitate in Casa Accoglienza “Santa Maria Goretti”, per dare sostegno in un tempo dilaniato da conflitti in cui i civili pagano sempre il prezzo più caro. L’arrivo ha rappresentato un momento di gioia e fraternità, perfetto opposto delle crudeltà a cui stiamo assistendo ormai da tempo.

L’intera comunità dei volontari e degli operatori ha abbracciato con entusiasmo “i nuovi arrivati”, mostrandosi sin da subito solidali e organizzando diverse attività per incarnare lo spirito di Casa Accoglienza. Ai bambini, le vittime più silenziose e innocenti, sono stati offerti doni e giochi, simbolo di spensieratezza. Alle famiglie inoltre sono state regalate alcune colombe confezionate nel laboratorio sociale “La Teranga”, come emblema di una libertà e di una pace che sono gli unici antidoti a una guerra senza scrupoli.

Ad aprire le porte e a offrire parole di conforto e di speranza don Geremia, nei giorni che simboleggiano al meglio queste settimane di sofferenza e incertezza: «"Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?". (Mc 16,3). Domanda che alcune donne si pongono nel tragitto per il sepolcro dove era stato posto il corpo del Signore, del Maestro.

Nei nostri cuori spesso sono collocate tante pietre - commenta don Geremia. Pietre di sofferenza, di sconforto, di abbandono, di rapporti rotti e sanguinanti, di lutti, di umiliazione. Capita anche che nel nostro cuore sono poste pietre che odorano di morte e di strategie belliche.

Macigni pesanti e quasi impossibile da rimuovere soli e la domanda di quelle donne ci appartiene: "chi mi darà una mano per rotolare la pietra dal mio cuore?" Solo Lui libera ogni cuore e permette alla vita di risorgere, di far sgorgare nuova linfa vitale nei tanti cuori sclerocardici e dilatare l’esistenza di ogni uomo e donna allo stupore, alla certezza che non siamo da soli, ma in compagnia del Dio tra noi e con noi. Nel sepolcro c’è l’acre odore della morte e il Risorto sprigiona l’odore della Vita.

La Pasqua ci sprona quindi ad essere credenti vitali per diffondere la fragranza della speranza e impregnare i nostri luoghi del soave profumo del Dio della Vita che è con noi sempre, comunque e nonostante tutto».