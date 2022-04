Come ormai da tradizione e in piena unione con lo spirito pasquale, la Morgan School ha organizzato un’iniziativa che ha visto protagonisti i bambini. Pasqua è una delle festività più sentite dagli inglesi che si dedicano a numerose attività di svago realizzate per intrattenere i più piccoli, ma anche i meno giovani.

La Morgan è da sempre in prima linea quando si tratta di azioni che hanno un contributo sociale importante, soprattutto in un periodo in cui c’è bisogno, più di altre volte, di comprendere l’importanza dello stare insieme e superare ogni barriera che ci viene imposta. Il tutto a stretto contatto con la natura, tra il fascino dei bambini per il verde e la bellezza degli elementi naturali che fanno da sfondo perfetto per i giochi.

Ad aprire le danze è andata in scena una “caccia ai fiori”, una gara in cui i bambini, divisi in tre squadre, dovevano cercare in una mappa improvvisata per l’occasione tre fiori, (papaveri, calendula e tarassaco) rispettivamente uno per squadra. Con questi fiori sono state poi decorate le uova, unendo il gusto all’elemento naturale. Tutti i giochi sono intervallati da momenti di condivisione e di viaggi tra i sentieri, dove si possono ammirare gli ulivi secolari le cui radici si stendono sulla terra, le piante che colorano i percorsi, gli animali che circondano lo scenario di visione e “musica”.

Successivamente, in piena simbiosi con la tradizione inglese, i bambini hanno gareggiato nella “eggs roll competition”, un gioco in cui le squadre devono far rotolare l’uovo decorato giù dalla collina. Vince chi riesce a non far rompere l’uovo. Un contributo importante per la riuscita dell’iniziativa è stato offerto da Anna Fucci, che con la sua acuta conoscenza del territorio e degli spazi della masseria “La Mezzana” ha guidato i protagonisti alla scoperta della flora e della fauna locali.

Infine i bambini hanno preso parte ad altre attività ludiche come la caccia alle uova di cioccolata e a un picnic immerso nel verde, offerto dalla associazione AIL (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma).

Il folklore inglese e l’entusiasmo dei partecipanti simboleggiano, ancora una volta, il contributo fondamentale della Morgan School, un luogo in cui la voglia di imparare e il piacere della scoperta non si separano mai.