Ieri sera, per le strade della città si è svolta la processione dei misteri. Il corteo di gente, come da programma, ha attraversato piazza Porta la Barra, via Orsini, piazza Ruggiero VII, via G. Poli, viale Alto Adige, via Dante Alighieri, piazza Sannazzaro, via Vittor Pisani, piazza Imbriani, via Alcide De Gasperi, via Porta Castello, piazza Vittorio Emanuele II, via Vaglio, via La Corte, via Flavio De Excelsis, via Flavio Giugno, via Porta la Barra, piazza Porta la Barra.

Tantissimi i fedeli ad assistere alla celebrazione del triduo pasquale. Al corteo religioso hanno partecipato istituzioni civili e militari.

Un inizio di ritorno alla normalità che si spera possa essere vissuto pienamente nei mesi a venire con la speranza di non dover più tornare nella gabbia delle restrizioni.