Procede, come ormai di consueto, l'impegno parrocchiale e dunque l'attività di cura e di tutela della piazza SS Trinità ad opera di alcuni residenti della zona, volenterosi di dare il loro contributo operativo e propositivo al quartiere, e così, per l'ennesima volta, "armati" di buste, guanti e tagliaerba hanno rimesso a nuovo la piazza. Un lavoro certosino che auspichiamo possa essere rispettato da tutti i fruitori della piazza e redimere tutti coloro che solitamente non si comportano civilmente nei confronti della stessa.

Segue la testimonianza-denuncia di Giuseppe Matera, tra i cittadini virtuosi che hanno curato la pulizia odierna degli spazi verdi, assieme anche a bambini del quartiere:

«Questa mattina in occasione della Pasqua ci siamo occupati della consueta e periodica pulizia e taglio erba di piazza SS Trinità sono praticamente 3 anni che volontariamente ci prendiamo cura di questo piccolo fazzoletto di verde. Da un po' di tempo, con immersa soddisfazione, si avvicendano anche alcuni ragazzi dimostrando sensibilità e attenzione per la cura di questo bene.

Questo spazio a verde è frequentato sia da giovani che famiglie, ci sono bambini e proprietari di cani alcuni dei quali, incuranti del rispetto verso questo spazio, non si comportano come dovrebbero e non raccolgono le feci dei loro "amati" amici a 4 zampe. Anche oggi non è mancata la scoperta di queste "sorprese"! Questa mattina mentre operavamo si sono avvicinate due famiglie con delle bambine che si divertivano a correre sul prato e a raccogliere fiori. Mio malgrado ho dovuto spiegare ai loro genitori di prestare attenzione alle "sorprese" presenti. Grande delusione ed amarezza dover frenare la gioia e il divertimento di queste bambine!».