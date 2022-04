Pasqua e Pasquetta, si ritorna alla “normalità” dopo 2 anni di restrizioni

Due giorni "tranquilli" per riassaporare la bellezza dell'ante Covid: così sono stati i giorni scorsi, per gli italiani e per i nostri concittadini. Dopo 2 anni di festività pasquali passate in casa gli andriesi non hanno rinunciato a gite fuori porta, weekend e scampagnate in compagnia. Fortunatamente non si sono registrati incidenti, registriamo solo lunghe code al casello autostradale in entrata nella città federiciana nella serata di ieri.

«Nonostante il conflitto russo ucraino e l’aumento del costo dell’energia e dei carburanti spingano le famiglie a essere parsimoniose evitando grandi spostamenti, per le prossime festività pasquali si registra, dopo due anni di restrizioni, una timida ripartenza», dichiara la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli.

Qualche dato: quasi il 35% pugliesi ha scelto di fare un picnic o una gita fuori porta nel rispetto della tradizione al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde, fuori e dentro le città, nonostante il tempo non sia dei migliori. È quanto emerge dall'analisi di Coldiretti Puglia per la Pasquetta che evidenzia la voglia di evasione dei cittadini dopo che gli ultimi due Lunedì dell’Angelo che seguono la Pasqua erano stati caratterizzati dalle misure di restrizione imposte dalla pandemia, con l’impossibilità di stare all’aria aperta e in compagnia.

Non a caso proprio le gite fuori porta si piazzano in cima alla classifica delle attività preferite per la Pasquetta 2022, che un 36% ha deciso di trascorrere a casa propria per rilassarsi e un 20% ha pensato di dedicarsi alla visita a parenti e amici, secondo Coldiretti/Ixe’. Un fortunato 2% in vacanza, mentre la stessa percentuale ha scelto di visitare un museo.

Insomma, una voglia di ripresa che, complice anche il meteo ballerino, ha visto una maggiore distensione in favore di un weekend pasquale "tradizionale" dopo due anni pesanti.