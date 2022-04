Visita privata di Alberto di Monaco a Castel del Monte

«Mancano poche ore alla visita privata del Principe Alberto Di Monaco a Castel del Monte, dove sarà la Sindaca della città federiciana, avv. Giovanna Bruno, ad accoglierlo. Quella del Principe è una visita più ampia nella quale Andria è riuscita a strappare la sua presenza per mostrare il Maniero ottagonale. Secondo un rigido e serrato protocollo, il reale monegasco farà una visita guidata all'interno di Castel del Monte.

Sono lieta di poter mostrare le nostre bellezze territoriali al Principe Alberto, ringraziandolo per aver scelto di venire da noi in visita privata – commenta la Sindaca, avv. Giovanna Bruno. Così come è un orgoglio che ogni giorno di più il Castel del Monte sia oggetto di speciale attenzione da più parti, soprattutto a livello internazionale. Eventi come questo ci consentono di essere vetrina per molti altri, puntando sul fatto che il Maniero è nella città di Andria, legata a Federico II di Svevia attraverso tante altre bellezze storiche ed artistiche da scoprire e divulgare.

In questa direzione vanno anche i finanziamenti GAL per Palazzo Ducale e quelli Unesco per lo stesso Castello. Insomma è un percorso fatto di tanti tasselli, per il quale non ci risparmieremo nel nome della promozione della nostra terra».