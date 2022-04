Nato nel 1940 Giuseppe Fornelli sperimenta subito la fatica del vivere. Dopo aver assolto in modo fortunoso all’obbligo scolastico egli si avvia subito nel mondo del lavoro conoscendo la durezza di quello subordinato.

Nel 1965 porta all’altare Riccardina Zagaria: da questa unione felice nascono i due figli Vincenzo e Filomena. L’impegno nel lavoro costringe la moglie a curare particolarmente l’educazione dei figli secondo le regole morali sempre condivise con il marito, che erano poi quelle che entrambi avevano appreso negli ambienti parrocchiali.

Insofferente verso il lavoro subordinato, appena può si mette in proprio e contemporaneamente aderisce all’Acai, l’associazione degli artigiani, dove, sotto la guida di Don Riccardo Zingaro e oggi ancora di don Peppino Lapenna, acquisisce una mentalità imprenditoriale moderna, trattando gli operai come membri della grande famiglia aziendale. Intanto egli contribuisce attivamente alla vita dell’associazione mettendo a disposizione anche i suoi mezzi (in occasione delle mostre dell’artigianato per fissare le bandiere lungo corso Cavour ) e curando la scuola dell’acconciatura, una formazione che mirava a creare gli artigiani di domani.

Era questo il momento di maggiore splendore dell’Acai che partecipava intensamente al dibattito cittadino sul mondo del lavoro. Un aiuto in questo senso fu la creazione della Cooperativa di garanzia per aiutare con immediatezza gli artigiani quando le banche voltavano loro le spalle. In questo periodo egli fece l’esperienza politica come consigliere comunale dal 1986 al 1991. Non aveva dimestichezza con la parola per cui troviamo pochi interventi in consiglio comunale nel mentre egli partecipava attivamente alle riunioni preparatorie dove la sua saggezza si faceva sentire. Fu anche questo un periodo d’oro per l’artigianato che conseguì due risultati di portata storica: la molteplicità dei lavori pubblici portò il lavoro quasi esclusivamente alle aziende locali e la realizzazione degli insediamenti produttivi. Questo anche perché i due consiglieri dell’artigianato riuscirono a coinvolgere il sindaco dell’epoca ( il vostro narratore) nella vita dell’associazione. L’anomalia di Peppino era l’amicizia leale e sincera sempre, merce rara in politica. Quando gli altri ti voltavano le spalle lui era sempre lì con il braccio teso a darti una mano.

Finita l’esperienza politica Fornelli si dedica interamente all’azienda di famiglia che intanto cresce a vista d’occhio: prima nei pressi della stazione, poi in via Puccini, quindi nella vecchia via Barletta e ora il grande capannone su via Trani. Il segreto di questa crescita è l’aggiornamento tecnologico della sua attività e la cura degli operai, integrati totalmente nell’azienda. Questo lo porta a ricevere commesse da tutta la Puglia, comprese alcune grandi opere.

Ha lavorato fino all’ultimo giorno fino a quando la malattia lo ha portato via: “finchè il buon Dio mi da salute la mia vita è nell’azienda”, così mi disse un giorno e non era una minaccia per i figli che sono chiamati a proseguire l’attività, ma ancora tanta generosa delicatezza nei loro confronti. Si è tranquilli nel camminare con le proprie gambe sapendo che alle spalle c’è sempre un faro acceso.

Ciao, Peppino, che il buon Dio ti abbia in gloria, continuerai a vivere nei nostri cuori.

I funerali domani pomeriggio alle 16,30 presso il santuario della Madonna dei Miracoli.