Comune e Itis "Jannuzzi" insieme per la creazione dell'area PNRR del sito dell'ente

Per ampliare il processo di partecipazione (per la ricezione di istanze e di contributi e collaborazioni da parte della società civile) e divulgare le informazioni relative al monitoraggio e al coordinamento delle misure previste dal PNRR, l’amministrazione comunale e l’Itis “Jannuzzi” stipuleranno una convenzione per l’implementazione del sito internet dell’ente comunale.

Nello specifico, così come previsto dalla Giunta comunale, la scuola si impegnerà ad interagire con il Comune nella elaborazione della sezione del portale web istituzionale dedicata al PNRR fornendo il proprio know-how tecnico; a prevedere incontri formativi/informativi, relativamente ai progetti/percorsi che si attiveranno, con la partecipazione dei docenti referenti, degli studenti e delle professionalità del Comune che si intendono coinvolgere; ad organizzare percorsi di alternanza scuola lavoro negli ambiti concordati con il Comune; ad attivare altre forme di collaborazione definite di volta in volta per il perseguimento delle finalità ed in ragione delle esigenze avvertite e condivise dalle Parti.

Il Comune, invece, interagirà con la scuola nella ricerca di forme sempre più evolute ed efficaci di partecipazione comunicazione digitale; organizzerà presso la scuola incontri, formativi/informativi relativamente ai progetti/percorsi che si attiveranno, con la partecipazione delle professionalità del Comune che si intendono coinvolgere; ospiterà studenti presso le proprie strutture anche previa progettazione di percorsi di alternanza scuola lavoro.

Il protocollo d'intesa avrà la durata di 2 anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato tacitamente per uguale periodi di tempo, salvo disdetta da parte di uno dei due contraenti.