Lavori interramento: ecco il cronoprogramma delle chiusure dei passaggi a livello

Dai primi giorni di aprile è partito il conto alla rovescia per la conclusione dei lavori dell’interramento ferroviario. Stando ai programmi, sono 574 i giorni necessari per cambiare il volto alla mobilità urbana e non della nostra città.

Con l’avvio ufficiale dei cantieri numerosi saranno i disagi da sopportare con l’auspicio che questa possa essere l’occasione di ripensare il modo di muoversi da parte della città che conta circa 75mila veicoli.

Un punto nevralgico di questa “svolta” sarà la chiusura temporanea dei passaggi a livello.

Come da cronoprogramma, il primo ad essere interdetto al traffico veicolare sarà quello di viale Gramsci a partire dal 29 aprile. Il passaggio alle auto sarà garantito con l’apertura di un “varco” parallelo all’altezza di via XXIV maggio, fino al 31 agosto, quando, nonostante i lavori continueranno su quel tratto fino al 14 agosto, sarà riaperto il passaggio di via Gramsci.

Successivamente, cioè dal 9 maggio, anche il sottopassaggio del ponte di via Bisceglie sarà interessato da modifiche al traffico veicolare. Infatti, per garantire lo svolgimento dei lavori che dureranno fino al 5 ottobre, che prevedono anche l’abbassamento del livello stradale, l’allargamento e la sostituzione dei binari, sarà istituito il senso unico di marcia in ingresso verso la città. La riapertura del tratto dovrebbe avvenire il 16 settembre.

Dall’11 giugno, inoltre, sarà chiuso completamente al traffico il passaggio a livello di via Ospedaletto che dovrebbe essere riaperto il 31 agosto, con termine lavori il 13 novembre.

Poi toccherà ai passaggi di via vecchia Barletta e via Barletta. Il primo sarà chiuso il 17 settembre, con fine lavori il 20 febbraio del 2023 e riapertura al traffico i primi di dicembre. Mentre, il secondo sarà chiuso il 28 settembre e riaperto il 15 dicembre con fine lavori il 1° marzo del 2023.

Il tutto è stato presentato dall’assessore al ramo Pasquale Colasuonno nell’ambito di due incontri con la cittadinanza. Lo stesso ha ribadito l’impegno dell’amministrazione a ridurre al minimo i disagi e ha auspicato che la cittadinanza si "reinventi" in termini di mobilità.