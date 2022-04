Come già detto nel precedente articolo, a partire dal 29 aprile si procederà alla chiusura del passaggio a livello di via Gramsci e, di conseguenza, ci saranno variazioni alla viabilità.

Durante l'esecuzione dei lavori di apertura del varco di via XXXIV maggio sarà realizzata una mini-rotatoria con circolazione antioraria al centro del nuovo varco in corrispondenza dell’intersezione della stessa strada con via Milite Ignoto e via B. Buozzi, con elementi amovibili (tipo new-jersey) in via provvisoria, con funzione sperimentale, trattandosi di una mini-rotatoria avente diametro ristretto e alimentata da flussi veicolari in entrata da via XXIV Maggio e da via B. Buozzi (dai due sensi di marcia) e da flussi in uscita su via B. Buozzi e su via Milite Ignoto (verso i due sensi di marcia), oltre quello in uscita su Via XXIV Maggio (su corsia riservata alle Ambulanze e mezzi di soccorso), con obbligo a rimuoverla o a mantenerla su espressa propria disposizione dirigenziale.

Completati i lavori di apertura del varco ci saranno le seguenti variazioni: