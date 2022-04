Il 25 aprile si terrà regolarmente il mercato settimanale

Il mercato di domani, 25 aprile, si terrà regolarmente.

La scelta è stata il frutto di un incontro tra le associazioni di categoria e l'amministrazione comunale che, insieme, hanno deciso di poterlo svolgere di lunedì e di non rinviarlo al martedì come successo per il giorno di pasquetta.

Come già dichiarato dall'assessore al ramo, Cesareo Troia: «è bene ribadire che in questa città, rispetto ad altre, si sono sempre effettuati i mercati e le fiere anche durante la pandemia (con tutti gli accorgimenti possibili) e non si è mai fatto perdere un giorno di lavoro ai fieristi e agli ambulanti tranne alla festa patronale che per loro volontà non hanno voluto operare pur avendo messo delle aree (non tradizionali) a disposizione».