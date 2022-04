25 aprile: il Fascismo Eterno di chi non vuole ricordarlo

77 anni dalla Liberazione possono sembrare tanti. E in effetti, in questo lasso di tempo abbiamo conosciuto diverse epoche storiche, diverse rivoluzioni, diverse guerre. Eppure, con uno sguardo più attento, ci si rende conto di quanto breve sia stato il passaggio dall’istituzione della giornata al ricordo.

Quel 25 aprile l’Italia non era ancora realmente libera dal nazifascismo, ma la Resistenza cominciava a far sentire la sua voce, a sopraelevarsi a un’ossessione totalitaria che finalmente stava conoscendo la sua fine. Il significato di quel giorno va al di là del giorno stesso. Segnava l’inizio di un percorso di pace, di recupero dei diritti civili, di una conquista della libertà che forse non c’era mai stata del tutto. Di lì a poco la Repubblica, la vera democrazia. Potevamo davvero sentirci spogliati di una crudeltà di cui neanche l’essere più pessimista (o lungimirante) conosceva le conseguenze fatali.

Oggi, dopo 77 anni, tutto questo pare scontato. Pare quasi inutile dover realmente celebrare una giornata simile, perché la democrazia viene data per inalienabile. Ma viviamo in un’epoca di guerra, una delle tante (con l’unica differenza che ci diamo attenzione perché ci spaventa di più) e siamo spettatori di un ciclo che ritorna, sprigiona la sua forza, e ottiene consensi o per lo meno il beneficio del dubbio della sua legittimità.

E non serve neanche scomodarsi a guardare i confini per assistere a tentativi “innocenti” di colpire il principio per cui esistono parola e voto. In giro per il Bel Paese si trovano tanti movimenti che negano presidi per questa giornata. E per giustificare l’atto, affermano che si tratta di un giorno “divisivo”. Ci sono tanti altri che sfruttano ogni crisi per richiamare a un personaggio che faceva arrivare i treni in orario. Organizzano presidi in sua memoria, ne celebrano la scomparsa, a volte anche autorizzati. Insomma cercano ogni scusa per – segue definizione – alzare il braccio teso di circa 135 gradi rispetto all'asse verticale del corpo con la palma della mano rivolta verso il basso e le dita unite. Se si considera anche questi individui come voci da ascoltare, accogliere, assecondare, allora usare il termine “divisivo” non è corretto, ma sacrosanto. Tuttavia, esistono “giusto” e “sbagliato”, e rincorrere il primo è un dovere per fare in modo che il secondo non si ripeta sulla pelle di tanti.

Umberto Eco è una figura cardine, una di quelle che ha usato le parole più potenti e che meglio ha saputo cogliere il fascismo non solo come passato, ma come certezza del presente e pericolo del futuro. Quello che l’eclettico saggista descrive è un fascismo eterno (o Ur-Fascismo) che è insito in forme di potere diverse da quelle ufficialmente totalitarie, di quelle che hanno segnato e distrutto la storia: “anche se i regimi politici possono venire rovesciati, e le ideologie criticate e delegittimate, dietro un regime e la sua ideologia c’è sempre un modo di pensare e di sentire, una serie di abitudini culturali, una nebulosa di istinti oscuri e di insondabili pulsioni”. Eco parla proprio di un fantasma che si aggira per l’Europa e nell’intero mondo. Si tratta di un fantasma che si cela nei sistemi illiberali, in quelli formalmente appartenenti al popolo ma che ne sovrastano il volere, e persino in tante forme dichiaratamente democratiche che aggirano il diritto prevaricandolo e diffondendo finte verità. Nel saggio non solo vengono presentati i tratti di queste nuove forme di regime, dal rifiuto della modernità allo sfruttamento del cittadino, ma anche enunciati i tratti meno sospettabili.

In una società che, seppur da testimoni, ha conosciuto su di sé l’orrore dell’Olocausto e dei conflitti mondiali, il fuoco del dominio non si è mai spento, ma ha bisogno di altre facce, di “Olocausti sociali”, per farsi avanti e addentrarsi nella vita del paese: “L’Ur-Fascismo è ancora intorno a noi, talvolta in abiti civili…può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue nove forme, ogni giorno, in ogni parte del mondo.” Incontriamo ancora campi di lavoro forzato (o di “rieducazione”, per essere democratici) sparsi per il globo, così come restiamo guardinghi a costanti episodi antisemiti e xenofobi. Il razzismo non è solo un capitolo del libro storico di una nazione, ma ne è parte integrante, sistemica, in tanti casi ne è addirittura il motivo d’origine. Guerra e prevenzione sono due concetti completamente opposti, ma si preferisce aspettare la strage per godersi uno spettacolo piuttosto che curare il problema dalla radice. La recente strage di Buča rappresenta una delle tante prove definitive di cui non avevamo bisogno per comprendere di una sete che non conosce limiti. Ma siamo qui a discutere se si possa parlare di crimini contro l’umanità (come se ci dovesse essere un numero minimo di civili uccisi), di pezzi di territorio da offrire per la pace, di quali siano le responsabilità delle vittime.

Sono sintomi di una malattia che non è mai stata curata del tutto, ma solo appiattita con delle cure che hanno rallentato il regredire del corpo. Anche per questo motivo ricordare il 25 aprile è un impegno di dovere, perché viviamo ancora in un contesto che, oltre le sue pecche, ci dà la fortuna di poterlo celebrare. Non c’è nulla di “divisivo”, “ambiguo”, “controverso”, se non per chi di quei passi calpestati, con reverenza e falsa innocenza, vuol farci propaganda per il suo credo. Perché, nel Fascismo Eterno, “libertà e liberazione sono un compito che non finisce mai”.