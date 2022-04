25 aprile, festa di liberazione!

Un serpentone umano si è riunito stamane in piazza Bersaglieri d'Italia, simbolicamente scelta per la ripresa del corteo cittadino in presenza.

Sventolando il tricolore, il corteo si è diretto al Monumento ai Caduti, dove si è tenuto un momento celebrativo alla presenza delle istituzioni civili, militari, delle associazioni combattentistiche, di protezione civile, delle rappresentanze studentesche e di alcuni ultracentenari che hanno vissuto con i loro occhi la tragica realtà della guerra.