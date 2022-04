Il 15 maggio si terrà la "Giornata di solidarietà per le neurodiversità"

A quasi quattro anni dalla nascita della Fondazione Pugliese per le Neurodiversità, il Consiglio di Amministrazione, di concerto con la cofondatrice Diocesi di Andria, ha deliberato di istituire la Giornata di Solidarietà per le Neurodiversità fissandola il 15 maggio di ogni anno (mese Mariano e di costituzione della Fondazione).

Questa Giornata, di rilievo diocesano, ha lo scopo di diffondere sempre maggiori informazioni sui disturbi dello spettro autistico, sensibilizzare, promuovere e sviluppare l’accoglienza, l’incontro e la solidarietà per evitare il pregiudizio e l’isolamento che, purtroppo, ancora gravano sulle persone nella condizione e sulle loro famiglie.

La Prima Giornata sarà inaugurata con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Cattedrale di Andria, presieduta da Mons. Nicola de Ruvo, il prossimo 15 maggio 2022 (domenica), alle ore 10, per pregare e anche per ricordare i cari fondatori defunti in questi anni.

Al termine della celebrazione verranno illustrate brevemente le finalità della Fondazione e, soprattutto, verrà letta e distribuita la Preghiera della Solidarietà, approvata ed ufficialmente riconosciuta dal Vescovo, S.E. Mons. Luigi Mansi.

La cittadinanza è invitata a partecipare.