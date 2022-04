Terminato il periodo di tirocinio, nella mattinata di ieri la Sindaca, avv. Giovanna Bruno, ha consegnato gli attestati ai giovani professionisti che, tra settembre scorso e marzo di quest'anno, hanno svolto con esito positivo il tirocinio formativo presso gli uffici tecnici comunali.

Il tirocinio che, quando è stato avviato, non aveva precedenti nella Bat, si è concluso per 5 giovani professionisti che hanno giudicato positivamente la loro esperienza fatta. Sono gli architetti Michele Giorgino, Adriana Catino, Paola Di Chio, Stefano Paradiso ed infine il geom. Korolyov Bogdan. Quest'ultimo è un giovane ucraino di 28 anni, da 13 in Italia, che ha prestato il suo tirocinio presso il Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio, uno dei due, insieme a quello dei Lavori Pubblici, nei cui uffici è stata svolta l'attività formativa.

Alla cerimonia di consegna sono intervenuti anche gli assessori competenti per materia, l'assessore all' Urbanistica, arch. Anna Maria Curcuruto e ai Lavori Pubblici, arch. Mario Loconte, il Presidente dell'Ordine degli Architetti, Paolo D'Addato,il Dirigente del Settore Pianificazione, arch. Lino Casieri.