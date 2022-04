A Montegrosso le gare provinciali di corsa orientamento e trail-o

A Montegrosso le gare provinciali BAT per la qualificazione alla finale regionale dei Campionati Studenteschi.

Il 30 aprile con raduno ore 9.0 e prima partenza ore 10.00 si svolgeranno le gare di corsa orientamento e trail-o (riservato ai ragazzi con disabilità) per le categorie Ragazzi/e (1^ media); Cadette/i (2^ 3^ media); Allieve/i (1°2°3° Superiori); Juniores M/F (4° 5° superiori) gara trail-o (riservata ai ragazzi con disabilità). È prevista la punzonatura elettronica.

Parteciperanno le scuole della provincia BAT. Le premiazioni avverranno subito a fine gara.

Queste gare sportive rientrano nei Campionati Studenteschi 2021-22 promossi dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con Sport e Salute il Comitato Paralimpico, il Coni e la Fiso (federazione italiana sport orientamento).

In regione Puglia le gare si svolgono prima a livello di istituto e comunale (già disputate in villa comunale il 21 aprile), poi successivamente a livello provinciale e regionale (finale regionale a Ginosa Marina il 5 maggio nel bosco Regina), per arrivare alla fase nazionale che quest’anno si terrà in provincia di Trento a fine maggio.

Dopo quasi tre anni di sosta dovuti alla pandemia, finalmente si riprende, comunque tra tante difficoltà.

Un ringraziamento va agli organi ed istituzioni territoriali che con il loro supporto hanno permesso questa ripresa (vedi anche la corsa campestre tenutasi in villa comunale); amministrazione comunale, polizia municipale, misericordia, associazionismo del territorio, e non per ultimi i “Coloni” abitanti di Montegrosso che vedono con piacere queste iniziative con i ragazzi mettendosi a disposizione ed in gioco e ad alcuni sponsor che hanno fornito acqua, merendine e succhi di frutta.

A dirigere la gara sarà il prof. Gianni Pistillo del Liceo Scientifico “Nuzzi” di Andria, in collaborazione del prof. Pino Marmo della S.M.S. “Vaccina” di Andria supportati da uno straordinario staff di docenti che si occuperanno di tutto dagli aspetti tecnici a quelli logistici.

Un ringraziamento particolare alla Presidenza del Consiglio comunale nella persona del Dott. Vurchio Giovanni che ha subito condiviso l'idea.

«Il bello di questo sport è il suo grande valore formativo. Osservare delle regole, prima fra tutte il rispetto dell’ambiente e della bellezza che rende unico ogni ecosistema. Con questa iniziativa si vuol fare riscoprire questa bellezza e coltivare un rapporto intimo e diretto con la natura.

Un grazie a tutti gli organizzatori da parte dell'intero consiglio comunale» afferma il presidente del consiglio comunale. Appuntamento allora ore 10 prima partenza, piazza sant’Isidoro Montegrosso.