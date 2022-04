“Autismo, Aba e Ben-essere”: a maggio, seminari di approfondimento e corso di formazione ECM

L’attività in rete tra la Fondazione Pugliese per le Neurodiversità e Questa Città Soc. Coop. Soc. ha portato alla sottoscrizione di un protocollo di collaborazione scientifica che vedrà, nella città di Andria, per tutto il mese di Maggio 2022, la realizzazione del progetto “Autismo, Aba e Ben-essere”: due seminari di approfondimento e un corso di formazione ECM.

I Seminari, aperti al pubblico e gratuiti, che si terranno il 2 e il 5 Maggio 2022 presso l’Auditorium A. Moro della Scuola Jannuzzi-Di Donna, hanno registrato il tutto esaurito in poche ore, segno dell’interesse per le tematiche trattate: “Il diritto al benessere sessuale delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico” (a cura del dott. Michele Laforgia – psicoterapeuta e sessuologo) e “Aba a scuola: come osservare i comportamenti, stabilire obiettivi ed individuare strategie per insegnare ad imparare serenamente” (a cura della dott.ssa Claudia Spadaro, pedagogista e analista del comportamento BCBA, e della dott.ssa Erica Lacerenza, psicologa, psicoterapeuta e analista del comportamento BCBA).

Il mese di maggio vedrà anche la realizzazione del Corso di Formazione accreditato ECM rivolto ai professionisti sanitari e della relazione di aiuto, in presenza, presso il Centro Diurno Lol sito in via Stradella n. 23, ad Andria.

I presidenti di Questa Città e della Fondazione Pugliese per le Neurodiversità, rispettivamente dott. Nunzio Di Canosa e avv. Francesco Bruno, hanno manifestato soddisfazione per la collaborazione intrapresa finalizzata a formare operatori altamente specializzati per la gestione dei Disturbi dello Spettro Autistico, di cui si sente un reale e pressante bisogno. Recenti studi epidemiologici internazionali hanno riportato un incremento generalizzato della prevalenza dei A.S.D. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità un bambino su 59 presenta un A.S.D., con una frequenza 4 volte più alta fra i maschi; secondo dati recenti diffusi dall’Osservatorio Nazionale Autismo dell’Istituto Superiore di Sanità un bambino su 77. I dati pubblicati a dicembre 2021 dal C.D.C. – Center for Disease Control and Prevention, relativi al 2018, sono ancora più allarmanti con aggiornamento a un bambino su 44.

«Il Corso di formazione ECM – commentano i presidenti Francesco Bruno e Nunzio Di Canosa - nasce dall’idea di approfondire le più innovative metodiche di intervento validate dalla comunità scientifica, far acquisire specifiche competenze tecnico-professionali utili a progettare e gestire interventi educativi in favore delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico. Il corso fornisce i concetti di base dell’analisi del comportamento e gli strumenti essenziali per poter gestire i “comportamenti problema” nel rispetto delle norme etiche previste nell’ambito di applicazione dell’Analisi Comportamentale. Ha come obiettivo quello di indicare agli operatori quali sono i punti essenziali su cui deve focalizzarsi un programma educativo adeguato a persone con Disturbo dello Spettro Autistico e quali sono le strategie di apprendimento più adatte per acquisire abilità funzionali».

Destinatari del corso sono tutti i professionisti della relazione di aiuto, in particolar modo: Educatori professionali e socio-pedagogici, Tecnici della Riabilitazione psichiatrica, Psicologi, Assistenti Sociali, Infermieri ed Operatori Socio-Sanitari, Insegnanti. È aperto a massimo 25 iscritti. A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato finale di partecipazione. Come sottolinea la Linea Guida 21 per il trattamento dei A.S.D. emanata dall’Istituto Superiore di Sanità, l’Analisi Comportamentale Applicata (ABA), è “tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato: gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi”. Saranno verificate e migliorate la capacità di applicare le abilità prese in esame nel contesto operativo attraverso presentazioni frontali, discussioni di problemi e criticità nonché esercitazioni pratiche in plenaria.

Il Corso si articola in n. 6 giornate di n. 4 ore ciascuna in un’unica edizione (il 6 – 10 – 16 – 24 – 26 e 30 Maggio 2022 dalle 15,30 alle 20,00) e sarà tenuto dalle docenti dott.ssa Erica Lacerenza (psicologa, psicoterapeuta e analista del comportamento BCBA) e dott.ssa Claudia Spadaro (pedagogista e analista del comportamento BCBA).

Informazioni su programma, iscrizioni e costi:

Dott.ssa Valentina Monticelli – Mob. 389 347 2251- mail: formazione@questacitta.it