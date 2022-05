Verso la fine degli anni Trenta anche ad Andria il regime fascista cominciava ad arrancare e la gente cominciava a borbottare. Era la stessa gente abituata al “gramo vivere” di cui parlerà lo storico andriese Riccardo Zagaria. Un gramo vivere al quale ci si abitua. Sembra un’abitudine tutta andriese: quando la situazione economica e amministrativa si fa più difficile si cerca di addebitare la colpa al passato e si promettono grandi novità, tanto per prendere tempo e distrarre la popolazione dai problemi veri .

Ecco allora nel 1937 il nuovo segretario del partito fascista, Ceci, dimentico che il fascismo era al potere da circa un ventennio, invocare la creazione di un comitato di salute pubblica per “la rigenerazione dell’amatissima Andria”. Sembra la formula magica che accompagna tutti i cambiamenti dei quadri dirigenti. In realtà ricominciò solamente a crescere la retorica fascista che portò l’Italia alla guerra. È segno di correttezza invece riconoscere il merito di chi ha preceduto e preparato gli eventi. Quando fui eletto sindaco mi chiamarono a inaugurare la illuminazione della villa comunale. Io chiesi che fosse il commissario Splendore a farlo in quanto autore del provvedimento e non mi presentai per dare a lui tutto il merito. Per la stessa cortesia non si presentò nemmeno lui e ad accendere l’interruttore l’impresa chiamò mio figlio di 4 anni che era alle giostrine.

Quando appare chiaro chi comanda intorno si forma una schiera di cortigiani che ne esaltano le grandi capacità e nel contempo cercano di anticipare i tempi per farsi riconoscere come sudditi esemplari. Ecco allora il 5 giugno del 1940 in piazza Catuma sotto la sede del fascio (vicino alla farmacia Porziotta) il nuovo segretario del partito fascista (Marchio) appellarsi “allo spirito guerriero della popolazione andriese”. Mest Antonie tornò alla casa mogio mogio quella sera. Alla giovane moglie che lo interrogava rispose secco: "è nirv, adavdaie cama fè la uerr i havaess nu macidd". Mest Andonie era giovane, si era appena sposato e aveva intuito che questa volta sarebbe toccato a lui. Aveva ragione: cinque giorni dopo gli andriesi dovettero correre tutti in piazza Catuma per ascoltare dagli altoparlanti la voce di Mussolini che annunciava l’entrata in guerra dell’Italia. Disse la Buonanima che sarebbe stata una cosa breve e invece fu un disastro per chi andò al fronte e per chi rimase a casa, dove la guerra si faceva sentire con la fame, il disordine e la paura di brutte notizie. Mest Antonie aveva fatto per anni il ragazzo a nu mestcarrir (di qui l’appellativo u mest) anche se poi trovò più redditizio fare l’acquaiull, andando in giro per le case a vendere l’acqua che lui prendeva dalla fontana pubblica. C’erano molte persone che non si potevano recare alla fontana pubblica e i ricchi che non ritenevano fosse dignitoso. Si trattava ovviamente dell’acqua per bere perché per lavare e lavarsi ci si arrangiava come si poteva attingendoladai pozzi o raccogliendo e conservando l’acqua piovana. Viveva discretamente e la moglie era contenta fino a quando arrivò per il marito il precetto di partire. Fu un dramma in famiglia. Rimasta sola la moglie si vide costretta a tornare dalla madre, dove trasportò anche i pochi mobili davanti alle implacabili parole della mamma: "se torna ci stringiamo e state con noi". Le guerre per la povera gente sono un disastro accentuato dalla incognita: se torna…

Per fortuna dopo l’armistizio mest Antonie riuscì a tornare attraversando a piedi solo di notte tutta l’Italia. Arrivò ad Andria qualche giorno dopo l’arrivo degli angloamericani e sentì la moglie raccontare dello spavento che tutti avevano avuto quando i tedeschi, andando via, incendiarono i depositi di benzina a Largo Torneo. Il boato e la colonna di fumo impressionarono tutti, se ne parlò per giorni, mentre cominciava a serpeggiare un certo sbandamento nella popolazione: i gerarchi fascisti si nascondevano o negavano la loro stessa esistenza, la popolazione dava loro la caccia per punirli delle angherie precedenti mentre la presenza degli inglesi li tranquillizzava e dava ai più giovani la possibilità di lavorare al loro servizio. Mest Antonie, così si faceva chiamare ancora, fu particolarmente contento perché si fece benvolere dagli stranieri di turno ed ebbe la possibilità di portare a casa tanta roba da mangiare, specie la cioccolata. Di fronte a tanta provvidenza la mamma di lei ordinò di conservare la cioccolata e “voi sbrigatevi a darvi da fare”. Il ritardo nella nascita dei nipotini per i nonni era disdicevole, ma conservare per loro il cioccolato era ancora più assurdo.

Andati via anche gli inglesi, Antonio riprese a portare l’acqua a domicilio perché riusciva a guadagnare abbastanza bene. Aveva però un problema: era il momento in cui gli andriesi cercavano di dimenticare di essere stati fascisti (ed era vero perché quel regime da noi fu solo sopportato) e si accasavano nei nuovi partiti. Antonie scelse di non cadere nella trappola e diceva in giro che lui non apparteneva ad alcun partito, cosa che gli consentiva di portare l’acqua a tutti, anche ai dirigenti di partiti diversi. Per giustificarsi a tutti raccontava che aveva ancora negli occhi le immagini terribili dei commilitoni morti in guerra. Il che era vero se la moglie parlava spesso con la mamma degli incubi che il giovane marito aveva la notte. Fu costretto invece a farlo in occasione delle elezioni del 1948 quando scesero in campo gli attivisti dei diversi partiti e ogni cittadino dovette schierarsi più o meno liberamente.

Prima del fascismo si affrontavano alle elezioni i cecisti, spagnolettisti, sgarristi e il risultato era spesso determinato dai “mazzieri”, che più con le cattive anziché con le buone imponevano per chi votare. Ma nel 1948 (nel 1946 si era votato per il referendum e Andria si schierò con la repubblica e le amministrative) si sperimentava per la prima volta la libertà e questa in qualche modo doveva essere incanalata: era immanente il rischio che il comunismo arrivasse anche in Italia ed era oggettiva la situazione che molti non sapevano votare. L’ignoranza poteva influenzare l’esito del voto. Mest Antonie nei mesi precedenti si era attivato perché il sindacato sopprimesse le rivoluzioni spontanee e la protesta fosse incanalata nella trattativa tra le parti: si firmeranno così diversi patti in agricoltura e tuttavia non si riuscì a eliminare il cosiddetto “mercato di piazza”. In pratica la paga della giornata di lavoro in agricoltura era stabilita volta per volta e per ogni singolo o gruppo di lavoratori, di paese in paese. Gli agrari erano ancora forti e quindi nella condizione di imporre i loro salari.

Questa situazione socialmente incandescente si era attenuata dopo il delitto delle sorelle Porro: la gente si era spaventata di fronte a tanta crudeltà e cominciò a prendere posizione contro ogni forma di violenza che si ripropose, almeno in forma verbale, in occasione delle elezioni del 1948, le prime politiche dove votavano tutti i cittadini e le prime dove votavano le donne. Sia i maschi che le femmine erano impreparati e avevano scarsa conoscenza delle procedure democratiche. Diventò allora importante la capacità dei partiti di entrare nelle case per allettare o minacciare: tutti i metodi erano buoni per accalappiare voti. Lo scontro frontale fu tra i cattolici e i laici e a questo punto Antonio fu costretto a scegliere schierandosi sul versante della Chiesa, in questo modo facendo contenta anche la mamma molto religiosa. Non mancarono episodi tipo Peppone e don Camillo. Il giorno delle votazioni furono decisivi i contributi dei parroci ognuno dei quali conosceva le sue pecorelle. Antonio fu molto attivo con la macchina dei comitati civici ad andare a prelevare i malati o gli anziani, sottraendoli all’altro fronte. Ad Andria la sinistra pagò lo scotto dei disordini sociali assicurando alla DC la maggioranza assoluta (55,23%). Il risultato politico ebbe il suo riflesso anche sull’andamento amministrativo e sociale, calmando i bollenti spiriti.

Una settimana dopo, il 25 aprile, festa della liberazione. Era stata istituita nel 1946. Chi aveva vinto pensava di trasformarla in festa politica. Ma i dirigenti dell’epoca furono decisi. Ci sono di mezzo i morti, la festa deve essere solenne ma rigorosamente istituzionale. Di conseguenza al monumento fu ammesso solo l’inno di Mameli. D’altra parte quel giorno parteciparono molti che la guerra l’avevano vista in faccia e molti familiari di quelli che dalla guerra non erano tornati. Questo comportamento diede l’impostazione anche al corteo del Primo maggio. La sconfitta elettorale della sinistra aveva tolto ogni motivo di contentezza mentre il rispetto verso i recenti tragici eventi consigliavano compostezza.

Intanto Antonio aveva raccolto la raccomandazione della suocera a “darsi da fare” mettendo al mondo un maschietto e una femminuccia, i quali, però, non videro la cioccolata. Evidentemente in famiglia c’era un/a cannaruto/a. D’altra parte la casa era piccola e non si poteva sfuggire alla tentazione.

Ventre non patitur dilationem (il ventre non ammette ritardi).