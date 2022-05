Robotica e informatica non hanno misteri per gli studenti dell'Itis "Jannuzzi" Copyright: n.c.

Un anno di sfide per riprendersi a pieno titolo la grande partecipazione, caratteristica della didattica in presenza, alle attività laboratoriali: così tutta la comunità scolastica dell’Istituto Tecnico Industriale “Jannuzzi” di Andria ha alacremente lavorato a progetti innovativi, che stanno ottenendo i meritati riconoscimenti in ambito nazionale, in particolare nel settore della robotica.

Partiamo dalle Olimpiadi di Robotica 2022, orientate al sevizio della Medicina: una squadra dell’istituto andriese ha superato tutte le selezioni e gareggerà nella finale nazionale che si terrà a Genova i prossimi 6 e 7 maggio con un progetto nella categoria “Robot per l’assistenza alla persona”. Si tratta di un sistema robotizzato di monitoraggio della qualità dell’aria e di sorveglianza ambientale, pensato per i luoghi di degenza ospedaliera ma valido per tutti gli ambienti chiusi, in cui soggiornano diverse persone, come per esempio le aule delle scuole.

Ancora, dopo il successo dello scorso anno, approdano alla finale della “Nao Challenge”, che si dovrebbe tenere a fine maggio, gli studenti del team NAOSPACE che ha obiettivi ambiziosi: inserire la robotica come valore aggiunto allo spettacolo sulle stelle del Planetario di Bari, in modo da rendere l'esperienza multidisciplinare. Il robot Nao, che l’Itis ha acquistato per consentire agli studenti di studiarne appieno le potenzialità, rappresenta la soluzione perfetta ai fini dell’integrazione robotica - astronomia: nel progetto sarà un co-presentatore in grado di gestire diversi momenti come quello di rispondere ad alcune curiosità del pubblico, interagire con un gioco a quiz o essere l'istruttore tecnico per realizzare percorsi e geometrie spaziali con la programmazione di robot educativi ev3. Per il gioco a quiz è stato progettato e costruito integralmente un telecomando in grado di interagire con NAO e una applicazione sul cellulare per poter rendere ancora più versatile il progetto.

Infine, gareggeranno a Pisa il prossimo 14 maggio gli studenti che hanno superato le selezioni della competizione di Informatica, denominata “Gara Nazionale di Programmazione della Macchina di Turing 2022”. La manifestazione ha lo scopo principale di stimolare l’interesse degli studenti verso l’attività professionale e tecnologica per il mondo dello studio e del lavoro e avvicinare gli studenti delle scuole superiori alla Scienza dei Calcolatori, offrendo loro un’opportunità di dimostrare e sviluppare le proprie capacità informatiche di soluzione dei problemi.

Davvero numerose le soddisfazioni di docenti e studenti, a ulteriore conferma dello standard altissimo della preparazione garantita dall’Istituto andriese.