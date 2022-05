Salvano il padre dopo ben 4 malori cardiaci, il ringraziamento alla Cardiologia del "Bonomo"

Una storia che mette in luce i punti di forza del nostro ospedale: è quella che Riccardo Ernesto racconta sulle nostre pagine, facendo riferimento al trattamento efficace ma soprattutto umano che suo padre ha ricevuto nel reparto di Cardiologia del "Bonomo". L'eccellente professionalità dei suoi Dirigenti Medici e l’impegno del personale sanitario consente di conseguire importanti successi a tutto vantaggio di pazienti come il signor Michele, che per ben 4 volte nel giro di un anno e mezzo è dovuto ricorrere alle loro cure, riuscendo finalmente a risolvere una grave disfunzione cardiaca.

«Con la presente, volevo ringraziare e congratularmi a nome mio e di mio padre Michele tutto lo staff medico, infermieristico e oss del reparto cardiologia dell'Ospedale di Andria, per la loro professionalità e tempestività nel capire le problematiche cardiache di mio padre. Purtroppo da settembre 2020 ad aprile 2022 mio padre per ben 4 volte è stato costretto a recarsi tempestivamente all'Ospedale di Andria per malori cardiaci.

Tutte e 4 le volte sono state riscontrate problematiche differenti l'una dall'altra, e con vera professionalità e velocità i medici del reparto cardiologico hanno individuato il problema e intervenuti risolvendo lo scompenso cardiaco. Fiero di avere nella nostra città un reparto così efficiente. In particolare vorrei ringraziare i Medici con cui mi sono interfacciato, il Dott. Ursi, il Dott. Larosa, la Dott.ssa Palmiotto, la Dott.ssa Zingaro, tutti gli infermieri e gli oss che hanno interagito con me confortandomi e aiutando mio padre in qualsiasi suo momento di sconforto».