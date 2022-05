“Ting, adeun i camoin", 3Place torna in azione!

Domenica 8 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso il Canale Ciappetta-Camaggio, nel tratto compreso tra Largo Caneva e Via Santa Lucia, l’Associazione 3Place torna in azione con un’iniziativa di clean up e pitturazione delle ringhiere ivi presenti in prossimità dei marciapiedi e dei muretti a protezione del canale.

Già in passato, l’11 Ottobre 2020, 3Place si è resa promotrice e artefice di un’azione simile sia nell’ambito dell’iniziativa nazionale “River Clean Up” della rete @Clean Up Italia, sia nell’ambito dell’iniziativa internazionale “World Clean up Day 2020”, coordinata in Italia da Let’s do It! Italy. Dopo due anni di fermo obbligato a causa della pandemia, l’Associazione prosegue nel suo cammino di sensibilizzazione della cittadinanza alla tematica ambientale, della tutela e valorizzazione del territorio e della salute pubblica.

“Ting, adeun i camoin" sarà articolata in due azioni: pulizia e raccolta di rifiuti dagli argini del Canale Ciappetta-Camaggio nella sezione non coperta (lato da Via Murge a Via Sosta San Riccardo) e coperta (da via Sosta San Riccardo a Via Caneva); pitturazione (e ripitturazione) delle ringhiere dei muretti e dei marciapiedi che limitano l’accesso diretto al Canale. La scelta di quella specifica sezione di Canale è stata effettuata ai fini soprattutto della sicurezza, pur essendo perfettamente consapevoli delle condizioni in cui versa il Canale in altri tratti a causa della presenza di rifiuti ingombranti che, come è noto, andrebbero rimossi con mezzi meccanici adeguati di una ditta specificatamente autorizzata a tal fine.

Chi vorrà partecipare all'azione di clean up è invitato domenica 8 maggio, alle ore 9:00 in Via Murge n. 12 (in prossimità del piazzale accanto alla scuola Rodari) dove sarà ubicato un gazebo con i volontari di 3Place presso cui firmare la modulistica per partecipare all’iniziativa. Guanti e sacchi saranno forniti dall’Associazione, mentre i partecipanti dovranno munirsi di: scarpe resistenti, pantaloni lunghi e mascherina per raccogliere rifiuti; tute o vestiti da lavoro e mascherina per dipingere le ringhiere. L’obiettivo è, immediatamente, quello di bonificare la zona interessata dall’iniziativa e, indirettamente, quello di sensibilizzare la collettività al rispetto dell’ambiente, dell’altro e della salute, propria e di tutti. Saranno utilizzati i colori dell’arcobaleno, simbolo di pace, mai attuale quanto oggi. La cittadinanza tutta è invitata!