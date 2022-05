Parte a Bari presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari Aldo Moro la prima Summer School “Management of Migration Flows” che si terrà da 27 giugno al 4 luglio 2022 e che vede la collaborazione della comunità Migrantesliberi.

La Summer School “Management of migration flows” è coordinata dalla prof.ssa Carmela Ventrella, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari e si rivolge a studenti iscritti a una delle Università pugliesi e giovani laureati residenti in Puglia.

Il numero massimo di partecipanti è di trenta corsisti: dieci studenti e venti giovani laureati.

I partecipanti al progetto, dopo il superamento della prova finale, acquisiscono tre crediti formativi universitari.

Tanti gli ospiti del mondo accademico e giudiziario tra cui il card. Montenegro per l'attività svolta a Lampedusa e ora membro per il dicastero per lo sviluppo umano integrale. Tra i temi della Summer school, infatti, ci saranno immigrazione, sicurezza e accoglienza.

Le domande potranno essere presentate fino al 20 maggio 2022 al seguente link

https://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata/summer-winter-school/summer-school/summer-school-a-a-2021-2022/management-of-migration-flows seguendo la procedura accedendo alla piattaforma Esse3 e all'area riservata cliccando "concorsi/test di ammissione".

La Summer school è completamente gratuita e comprende i light lunch per tutta la durata dell’evento, il materiale didattico e i transfert per le study visit.

*Per gli studenti la selezione avverrà sulla base di un calcolo tra media, anno di corso e numero di CFU acquisiti secondo il piano di studio di appartenenza. Per i giovani laureati la selezione avverrà per titoli, preferendo il più giovane a parità di punteggio. Qualora i candidati ad una delle due categorie dei potenziali ammessi al progetto dovesse risultare inferiore al numero di quindici, i posti liberi verranno assegnati, secondo la graduatoria, all’altra categoria.

Per informazioni: migration.flows@uniba.it

Dalle 17.00 alle 19.00 tel. 3460245763

Sito web: www.managementofmigrationflows.eu