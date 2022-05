Al via la concertazione e discussione del Piano Sociale di Zona 2022/2024 il 5 maggio, alle 11.00, a Palazzo di Città, con il coinvolgimento, già nella fase di presentazione e discussione, di tutti i soggetti del Terzo Settore.

Per questo la Sindaca, avv. Giovanna Bruno, ha invitato in città l’assessore regionale al Welfare, Rosa Barone, per presentare in maniera autonoma il Piano, tenuto conto che Andria, oltre ad essere capoluogo di provincia, è città monoambito che, nel sociale, ha fornito tanti spunti per giungere alla redazione del piano regionale.

L’incontro con l’Assessore Barone è solo il primo tassello di una fase più ampia di esame e confronto con tutti i soggetti del Terzo Settore.

«Questo Piano sociale di Zona 2022/2024 – spiega il Sindaco – punta alla riqualificazione dei servizi essenziali e alla definizione di altri servizi nella logica delle nuove emergenze nate anche in seguito alla crisi pandemica. Proprio per questo, proprio per la complessità della sfida che ci è stata posta, ho ritenuto utile coinvolgere il più possibile tutti i soggetti del Terzo Settore già a partire da questa fase».

Alla presentazione a Palazzo di Città interverranno anche il Direttore di Dipartimento Welfare della Regione Puglia, avv. Valentina Romano e la Dirigente di Sezione Inclusione Sociale Attiva, dott.ssa Laura Liddo.

«Ho iniziato la mia attività assessorile misurandomi con un settore sociale molto esperto, pronto- commenta l’Ass. alle Politiche Sociali, dott.ssa Dora Conversano- a recepire tante necessità del territorio e a trasformarle in risposte concrete per la comunità.

La Dirigente e tutto lo staff saranno anche in questa occasione un valido punto di riferimento per tutto il lavoro che si snoderà attorno al Piano Sociale di Zona».