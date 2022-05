È partito la settimana scorsa e andrà avanti fino a fine anno scolastico il primo progetto di Bicibus ad Andria, presentato stamane presso l'I. C. "Imbriani-Salvemini" alla presenza della Sindaca e dell'Assessore Colasuonno..

Ma cos'è il bicibus? Nient'altro che un gruppo di alunni che raggiunge la scuola in bicicletta accompagnato da 2 o più adulti. Il gruppo di biciclette segue un tragitto prestabilito, con delle fermate vere e proprie, dove gli alunni devono farsi trovare ad un orario preciso per poi proseguire fino a scuola, proprio come fosse un autobus. Una soluzione semplice e razionale per il trasporto scolastico.

«L’idea di un progetto di Bicibus ad Andria nasce da un fatto tragico, ossia dalla prematura scomparsa nel giugno 2021 di Patrizia Paradiso, andriese di 37 anni, ricercatrice presso il Politecnico di Lisbona - spiegano gli amici di Patrizia in una nota, promotori dell'iniziativa -. Patrizia era un’amante della bicicletta e una convinta sostenitrice della mobilità alternativa. È venuta a mancare improvvisamente un sabato mattina d’estate, proprio mentre era in sella alla sua due ruote per le strade di Lisbona, investita violentemente da un’auto che ha tolto la vita. Questo progetto allora vuole essere in sua memoria, e sarà finanziato con i soldi della raccolta fondi partita spontaneamente a seguito della notizia della sua scomparsa».

Al progetto - pianificato e implementato dalla società I Bicipedi, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale - prendono parte 20 alunni delle classi di quarta e quinta elementare dell'Istituto Comprensivo Imbriani-Salvemini di Andria.



«L’obiettivo è quello di insegnare alle giovani generazioni il piacere di muoversi in bici - spiega Giovanni Prezioso, fondatore de I Bicipedi e amico di Patrizia Paradiso -. Dimostrare loro che è possibile utilizzare questo mezzo per gli spostamenti quotidiani, oltre che per ragioni ludiche; impartire loro i rudimenti di ciclomeccanica e del codice della strada e persuaderli della necessità di una costante prudenza quando ci si sposta; convincere loro e i loro genitori della necessità e dei vantaggi di votarsi a una mobilità dolce e sostenibile».

«Ringrazio la dirigente scolastica, l'insegnante Nicla Santovito e tutti i genitori dei bambini parte del progetto per la fiducia accordataci -conclude Prezioso -. Questa prima edizione è un'edizione sperimentale, volevamo soprattutto dimostrare che è possibile anche da noi fare una cosa del genere, e speriamo che in futuro il bicibus possa diventare qualcosa di più esteso e più strutturato. Patrizia tutto questo voleva. Patrizia tutto ciò avrebbe approvato».

«Mentre stiamo lavorando - ha commentato l'ass. Colasuonno - per far partire il Pedibus da settembre per le scuole primarie di Andria, all’Istituto comprensivo Imbriani-Salvemini, a San Valentino, si sono portati avanti.

Oggi è stato presentato un progetto sperimentale di Bicibus. Ogni mercoledì 20 bambini di quarta e quinta elementare arrivano a scuola e poi tornano a casa in bici. Lo fanno accompagnati da 2 responsabili: si fanno trovare puntuali alle fermate, con i caschetti, le pettorine, mettono gli zaini nella bici-cargo e poi procedono ordinati in fila indiana, tutti insieme.

Il progetto è stato messo in piedi in memoria di Patrizia Paradiso, la ricercatrice andriese venuta a mancare lo scorso anno a Lisbona, ed è portato avanti da I Bicipedi.

Grazie davvero a tutti quelli che hanno lavorato all’iniziativa, soprattutto per aver dimostrato che una mobilità alternativa ad Andria è possibile e fattibile».