Andria nell'associazione nazionale dei Direttori Mercati Ingrosso (ANDMI)

Importante riconoscimento per il Mercato Generale Ortofrutticolo di Andria. A conclusione dell'assemblea generale dell'ANDMI (Associazione Nazionale Direttori Mercati Ingrosso) tenutasi ieri a Rimini, in occasione di MacFrut 2022, Andria è entrata nel Consiglio Direttivo nazionale e nella giunta esecutiva dell'organismo con il direttore del mercato cittadino, dottor Maurizio Pizzolorusso.

«Con questo riconoscimento per Andria - commenta l'assessore alle Radici, dott. Cesareo Troia presente all'assemblea - si aprono nuovi scenari importanti per le strategie, la gestione e la conduzione del nuovo mercato in collaborazione con la stessa Associazione, che conta un comitato tecnico scientifico di grande professionalità. Il riconoscimento al dott. Pizzolorusso, ci permetterà di disegnare nuove strategie di mercato e, contemporaneamente, di trasformare un luogo di incontro tra domanda e offerta di persone e merci, in un contenitore culturale e sociale».