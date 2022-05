2021 da record al policlinico di Bari per pet, scintigrafie e radioterapia metabolica

Il 3 e 4 maggio u.s., la Prof.ssa Jolanta Kunikowska, presidente della Società europea di medicina nucleare e Imaging Molecolare (EANM), ha visitato l’U.O.C. di Medicina Nucleare diretta dal prof. Giuseppe Rubini e, durante l’incontro avuto con il Direttore Generale del Policlinico, Giovanni Migliore, si è complimentata per i risultati raggiunti, per gli impianti tecnologici di ultima generazione utlizzati e dedicati alla diagnostica e per l'alto livello riscontrato nella organizzazione del lavoro.

«Siamo stati onorati - ha detto il Prof. Rubini - della presenza della Prof.ssa Kunikowska alla quale abbiamo presentato i risultati raggiunti negli ultimi anni, nonostante la pandemia. Nel corso del 2021 l'aumento delle prestazioni in favore di pazienti ricoverati è stato del 16%, mentre la crescita per i pazienti esterni è stata costante in tutti i mesi ed ha raggiunto un aumento finale del 21%. La Medicina Nucleare del Policlinico - ha aggiunto il Direttore dell'Unità Operativa Complessa - non ha mai sospeso l'attività diagnostico-terapeutica anche in corso di manutenzioni, aggiornamenti tecnologici e di locali in quanto è dotata di due apparecchiature Pet e quattro gamma camere.

Le nostre prestazioni sono cresciute costantemente negli ultimi due anni anche se il lavoro è diventato più impegnativo e si siano allungati i tempi per eseguire un esame, questo per via delle precauzioni adottate per evitare i possibili rischi di diffusione del Sars-Cov2. Le nuove procedure prevedono un pre-triage telefonico, la riorganizzazione dei percorsi, gli accessi contingentati e una costante sanificazione degli ambienti. In dettaglio per le Pet (tomografia a emissione di positroni), generalmente richieste per patologie oncologiche, nonostante il blocco delle prestazioni ambulatoriali non urgenti tra marzo e giugno del 2020, c’è stata una crescita quantitativa del 7% ma anche qualitativa, con un consistente aumento degli esami PET/TC più complessi ed impegnativi, con radiofarmaci molto innovativi indicati per neoplasie prostatiche e patologie degenerative neurologiche (demenza). Per la Medicina Nucleare convenzionale (Scintigrafie e SPET) c’è stato il completo recupero degli esami e una notevole crescita delle prestazioni in favore di utenza esterna».

Per Migliore: «l’U.O.C. di Medicina Nucleare rappresenta una delle eccellenze del nostro policlinico, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. I numeri degli ultimi due anni dimostrano come attraverso una rapida riorganizzazione dei percorsi siamo riusciti ad assicurare, nonostante il Covid, continuità di diagnosi e cura per i pazienti oncologici e interventi diagnostici complessi per i pazienti più fragili».