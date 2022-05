Ritardi nei rimborsi per le terapie, la denuncia: «È questo il rispetto per i bambini con autismo?»

Un macigno sulle spalle delle famiglie pugliesi che scelgono di avvalersi della terapia Aba per i figli affetti da autismo: è quello che denuncia, nel coro di proteste che si stanno levando su più fronti, anche M., madre di un bambino autistico, sulle nostre pagine.

«Le nostre vite sono già evidentemente "complicate": oltre alla genitorialità, ci confrontiamo con problematiche varie e disparate, ma soprattutto il peso della burocrazia può risultare deleterio. Mio figlio si avvale della terapia Aba, di cui richiedo regolarmente fattura al centro che lo segue. Fino a poco tempo fa, presso la Asl Bat, ci seguiva la signora Santacroce, un vero angelo che considerava il suo mestiere di assistente sociale come una missione: ci segnalava qualsiasi piccolo errore nelle nostre pratiche per i rimborsi, addirittura era lei a chiamarci per ricordarci alcune scadenze. Poi è andata in pensione e da allora, nonostante la sostituzione con altro personale garantitaci dalla Asl, i telefoni in quell'ufficio squillano a vuoto.

A questo si deve aggiungere che noi anticipiamo tutto di tasca nostra - o almeno lo fa chi può permetterselo -: non solo la Regione è molto indietro coi pagamenti - non sono arrivati i rimborsi per il 2021 - ma ora se nelle pratiche c'è da sistemare qualcosa, considerata anche la mole di documenti richiesti ogni volta, vengono messe in stand-by e si arenano senza che noi possiamo saperne nulla».

Una delle tante situazioni paradossali che le famiglie vivono sulla loro pelle: in una Regione che ha scarsi servizi pubblici nell'ambito delle terapie per le persone affette da sindromi dello spettro autistico, questa esasperata burocrazia mette a rischio anche il ricorso ai centri privati convenzionati che sopperiscono a tali mancanze.

Gia 4 anni fa, con atto dirigenziale n. 173, la Regione Puglia aveva attribuito all’Asl Bt poco più di 318mila euro, ai fini del rimborso del metodo ABA agli aventi diritto, a tutti cioé coloro che erano affetti dal disturbo dello spettro autistico, tenuto conto anche che il trattamento ABA rientra nei livelli essenziali di assistenza e quindi, come tale, é da considerarsi prestazione sanitaria che lo Stato deve garantire. Nel rimborso sono ammissibili anche le spese documentate di: viaggio, vitto e alloggio della persona con autismo, qualora il trattamento venga eseguito fuori sede, eventuali genitori e massimo due operatori specializzati ABA.

I ritardi nei rimborsi in questo caso sono doppiamente colpevoli: «Noi spendiamo all'incirca 11mila euro l'anno per le terapie - spiega M. - e ne riceviamo sotto forma di rimborso il 20% o comunque una parte minima visti i fondi risicati messi a disposizione. Ma senza neppure quei rimborsi, diventa sempre più difficile sostenere il peso economico, e tralascio la sensazione di abbandono e sfiducia che ci pervade. Si fa un gran "parlare" di autismo, si sventolano bandiere e palloncini blu il 2 aprile...ma poi? Il silenzio e il disinteresse istituzionale».