Riccardo e la sua storia di straordinaria normalità

In ogni scenario di conflitto, dove l’essere umano diventa cifra di un numero di oggetti non pensanti ridotti al minimo, dimentichiamo che in quell’individuo c’è una molteplicità di storie degne di essere ascoltate, raccontate, condivise. Ne basterebbe una sola per riempire un libro e riassaporare tutti gli istanti, accogliendo il dolore e coltivando la gioia.

È il caso di Riccardo, un signore che della cultura ha fatto la sua forza motrice quotidiana. Una vita dedita all’insegnamento ma con tanta sofferenza, per un rapporto complesso col padre che gli ha lasciato molti patimenti. Sua madre è sempre stata il suo spirito guida: l’ha accudito, protetto, cresciuto e rinvigorito, permettendogli di essere ciò che è stato. Una donna che ha compiuto appieno il messaggio evangelico: dare la vita per gli altri, ancor prima morire per gli altri.

Dopo la scomparsa della mamma si era ritrovato isolato, col pericolo di una solitudine come gabbia da cui non poter uscire. Nonostante tutto la sua forza d’animo era così grande e il suo cuore così puro che ha incontrato un equilibrio perpetuo. Trascorreva le sue giornate in casa, leggendo, perché di cultura e riflessioni non era mai sazio. Aveva riscoperto la bellezza della semplicità, l’unicità dell’indispensabile, il preziosismo del silenzio. Valori che ha sempre condiviso con la comunità e di cui facciamo tesoro. Purtroppo, però, come talvolta accade, l’umanità si rivela fragile nel suo complesso, un cerchio con dei buchi sul bordo. E così per diverso tempo un gruppo di ragazzi assaliva spesso la sua casa derubandolo, maltrattandolo. Lo avevano privato di quella bellezza che finalmente aveva trovato.

Eppure, geloso del suo piccolo grande mondo, Riccardo non ha mai avuto timore di chiedere aiuto, di usare la propria voce per comunicare il suo dolore.

Gli è stato offerto sostegno nella casa di comunità Migrantesliberi fino a quando il Covid non se l’è portato via, come macerie di un grattacielo dopo un violento terremoto. Ma Riccardo non è solo una cifra, è un essere umano che ha vissuto tante storie in una sola, un uomo che ha sofferto e gioito, dato e avuto, e ricordarlo vuol dire dare decoro e onore a tante esistenze che, con un lampo a causa di un mostro invisibile, scompaiono e vengono lasciate nella polvere dell’oblio.

Nella comunità le esperienze con cui si entra a contatto sono biblioteche viventi, esempi di come il bene possa fare il suo corso seppur in uno scenario frustrato da pandemie e guerra. Storie come quella di un padre di famiglia, giovane, da sempre in buone condizioni, che aveva perduto il suo lavoro durante le prime ondate di un virus di cui ignoriamo la portata. La sua richiesta di aiuto avrebbe potuto materializzarsi in qualsiasi modo, da un sostegno economico a un bisogno di averi. E invece anche qui si riscopre l’umanità come potenza di collettivo ed emozioni: voleva solo ascolto, una valvola di sfogo, un amico che gli si avvicinasse e che gli dicesse che ce l’avrebbe fatta, per non portare tutto il peso del mondo sulle sue stanche spalle. E quel giovane padre si è rialzato, condivide il fascino del quotidiano con sua moglie e suo figlio.

Sono numerosissimi gli esempi di come siamo fatti da interminabili capitoli che non hanno una fine, anche quando manca il protagonista, perché abbiamo il compito di renderci testimoni e di tramandarle. In questo modo si costruisce una socialità forte e concreta: dispensando di un patrimonio di insegnamenti e divenendo apostoli dei loro messaggi. Perché l’umanità esiste soprattutto in questo, in un sorriso che va al di là di ogni gesto eroico, un amore per la vita che va seminato ogni singolo giorno.

Soprattutto in tempi come questo sentiamo l’urgenza di viverla, questa nuova normalità. Ne realizziamo l’importanza solo quando la perdiamo o quando la perdono i nostri cari. Nelle famiglie Ucraine giunte per chiedere asilo non c’è solo una richiesta materiale, c’è un’occorrenza di complicità, di protezione, di sapere di avere qualcuno al proprio fianco che gli offra solidarietà, piuttosto che di un nemico pronto a voltargli le spalle e compiere una carneficina di spiriti. E basta voltare lo sguardo per vedere giovani abbandonati, ridotti a vittime di un gioco spietato, per comprendere quanto labile sia il limite tra umanità e crudeltà.

Quindi, accogliere significa abbracciare ogni momento di serenità e perdizione per far crescere un prato di sogni e speranze attesi. Come scriveva Baudelaire, ne “I fiori del male”, solo l’arte, intesa come bellezza, è in grado di combattere il degrado e la corruzione dell’oggi. Sovente dimentichiamo che in un gesto giudicato sbagliato, indecoroso, dannoso per l’altro, c’è una disperazione che ha superato ogni razionale confine, o più semplicemente il dare tutto di sé stessi per rendere felice il prossimo. Non trascuriamolo, ma diventiamone aedi della modernità.