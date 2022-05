La Sindaca ricorda Aldo Moro: «L'Europa perse un esempio di moralità»

«Il 9 maggio è la festa dell'Europa. Nata nel 1950, quando c'era il timore di un terzo conflitto mondiale. Convocati a Parigi gli alti rappresentanti di alcuni potenti stati, alla presenza della stampa mondiale, fu data lettura della dichiarazione "Shuman" e dei suoi principi fondamentali: “La pace mondiale non potrebbe essere salvaguardata senza iniziative creative all'altezza dei pericoli che ci minacciano. Mettendo in comune talune produzioni di base (il carbone e l'acciaio) e istituendo una nuova Alta Autorità le cui decisioni saranno vincolanti per la Francia, la Germania e i paesi che vi aderiranno, saranno realizzate le prime fondamenta concrete di una federazione europea indispensabile alla salvaguardia della pace".

Immediato mi viene il ricordo di Aldo Moro, lo statista italiano rapito e ucciso dalla BR. Il suo corpo, senza vita, fu reso noto proprio il 9 maggio del 1978, mentre a Cinisi veniva ucciso dalla mafia Peppino Impastato.

Moro europeista, in tanti lo scrivono. Lui pensava ad un'Europa forte, democratica e rappresentativa, "un'unione aperta alla collaborazione internazionale" e con questa visione contribuì alla riforma che nel 1979 portó alla prima elezione del Parlamento Europeo a suffragio universale.

Le BR gli impedirono di vivere questo momento ma non poterono cancellare la sua firma dagli sforzi fatti per raggiungere quel risultato.

Con Moro, si interruppe quel processo democratico, di portata europeista, in cui la vera centralità era rappresentata dall'uomo. L'Italia lo piange ancora. L'Europa perse un esempio di moralità».