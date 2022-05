Gravi problemi strutturali al Liceo “Troya”, protestano studenti e Rsu

Ancora problemi di natura strutturale al Liceo "Troya": è quanto lamentano le RSu di Cgil, Cisl, Uil e Gilda in un comunicato.



«La sottoscritta rappresentanza RSU del Liceo “Carlo Troya” di Andria insieme ai Dirigenti Provinciali delle Organizzazioni Sindacali (Arcangelo Speranza per la GILDA-UNAMS, Francesco Basile per la CISL, Raffaele Del Vecchio per la UIL) insieme al Consiglio di Istituto manifesta la più profonda preoccupazione per numerose problematiche strutturali (alcune delle quali annose) ripetutamente segnalate dal Dirigente, dai Docenti, da Studenti e Genitori.

L’impianto fognario vetusto e insufficiente si intasa con cadenza quasi settimanale causando problemi di igiene pubblica per le oltre 800 persone che popolano lo stabile quotidianamente e costringendo talvolta la forzata interruzione anticipata delle lezioni nonché costosi interventi di spurgo.

L’inagibilità della palestra causa infiltrazioni di acqua dal tetto della stessa causata dalla caduta di calcinacci dal soffitto impedisce l’ottimale svolgimento delle lezioni in presenza dato che per la carenza di aule la palestra funziona come aula di Scienze Motorie.

Per uguale motivo (infiltrazioni dal soffitto) anche l’Auditorium è attualmente dichiarato inagibile privando la comunità scolastica di uno spazio essenziale all’espletamento delle molteplici attività di supporto all’attività didattica; inoltre l’impianto elettrico risulta pericolosamente attiguo al punto delle infiltrazioni. Analoghe infiltrazioni di minore entità si presentano all’ultimo piano in alcune aule.

Infine l’annoso problema degli infissi ormai cadenti attraverso i quali si verificano infiltrazioni di acqua durante le precipitazioni e che a volte non tengono durante le giornate di vento intenso mettono a rischio la sicurezza e l’incolumità di tutta la comunità scolastica (per tale motivo gli studenti hanno recentemente scioperato evidenziando la mancanza di sicurezza degli infissi della scuola).



Tutte queste problematiche compromettono la sicurezza sul luogo di lavoro per personale e studenti e costituiscono un serio e reale problema in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico. Per tutte queste motivazioni le suddette organizzazioni sindacali sono al fianco dell’intera Comunità Scolastica del Liceo Carlo Troya nell’esprimere l’ennesimo appello all’Ente Proprietario dell’Immobile a che provveda con urgenza a sanare tali situazioni che hanno fatto precipitare la scuola in una situazione di grave emergenza e rischiano di compromettere la salute delle persone che la frequentano e l’agibilità stessa dell’edificio.

Si dichiarano disponibili a un incontro con i responsabili dell’Ente Provincia e chiedono di conoscere in via ufficiale quali sono i tempi entro i quali si intende provvedere ad affrontare e risolvere tutti questi questi problemi che ormai condizionano pesantemente la vita scolastica e la frequentazione serena e sicura dello stabile».