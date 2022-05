La Fondazione Pugliese per le Neurodiversità al Tavolo per l’Autismo della CEI

Lo scorso 14 Marzo la Fondazione Pugliese per le Neurodiversità, rappresentata dal suo Presidente Avv. Francesco Bruno e dal Direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale della Salute nonché Delegato per lo stesso settore della Conferenza Episcopale Pugliese don Sabino Troia, ha partecipato per la prima volta al Tavolo per l’Autismo della Conferenza Episcopale Italiana.

Il Tavolo coordina le strutture che si occupano di Autismo tra le istituzioni che fanno riferimento alla Chiesa Cattolica e si costituisce all’interno dell’Ufficio Nazionale di Pastorale della Salute della CEI.

Questo Tavolo, presieduto dal Prof. Dott. Stefano Vicari, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso la Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Dirigente dell'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dà risposte competenti a parecchie migliaia di persone con Autismo in Italia e lavora per migliorare sempre più il livello già molto alto di competenze messe a disposizione.

Continuo è lo sforzo di agire sulla formazione specifica degli operatori, sapendo che al proprio interno già è presente quella forte spinta motivazionale che caratterizza tutte le strutture private degli enti del terzo settore che fanno riferimento alla Chiesa”.

Grande apprezzamento è stato espresso per questo ulteriore attestato di stima verso la FPN da parte del Vescovo Luigi Mansi e da Mons. Nicola de Ruvo, vicepresidente della Fondazione stessa. “Lo scopo della Fondazione - afferma il Vescovo Mansi - è coniugare competenza e passione per la persona che soffre e contribuire a dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie che vivono l’esperienza dell’Autismo”.

La partecipazione al Tavolo per l’Autismo della CEI evidenza con ancora più chiarezza la radice ecclesiale della Fondazione Pugliese per le Neurodiversità e la volontà di agire nello spirito dei valori evangelicamente ispirati.