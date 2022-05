Liceo "C. Troya" in Erasmus in Belgio e Bulgaria Copyright: n.c.

Ha lasciato un segno particolare, quest’anno, la Festa dell’Europa, che celebra la pace e l’unità, al Liceo “Carlo Troya” di Andria. Il 9 maggio, infatti, è l’anniversario della storica dichiarazione di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell’Europa, che espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica tra gli Stati europei, all’indomani della seconda guerra mondiale. La proposta di Schuman fu l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione Europea. Per il Liceo Classico-Linguistico-Scienze Umane Carlo Troya, il 9 maggio del 2022 è stata anche la data di rientro di alunni, docenti e del Dirigente Scolastico, prof. Michelangelo Filannino, che hanno partecipato alle mobilità di due progetti Erasmus +: uno in Bulgaria, “Ados créatifs, actifs et responsables pour une citoyenneté européenne”, in lingua francese, l’altro in Belgio, “Next Generation in Europe 2020”, in lingua inglese.

Si è trattato di due esperienze varie e molto ricche, che hanno consentito ai ragazzi di confrontarsi in luoghi diversi con altre culture, di allargare i loro orizzonti, di formarsi intellettualmente e professionalmente e, naturalmente, di crescere dal punto di vista umano. Attraverso attività legate all’ecologia, alla cura del pianeta, all’azione delle ONG e all’imprenditorialità, per il progetto in lingua francese, e mediante attività di drammatizzazione e condivisione di spazi e momenti di studio nei college belgi, per il progetto in lingua inglese, gli studenti hanno potuto non solo potenziare le loro lingue di studio, ma agire concretamente per la costruzione diretta della cittadinanza europea.

I due progetti, altresì, sono partiti in un momento particolarmente significativo per questo tempo, perché hanno coinciso con il ritorno ad una vita che sta riprendendo i ritmi della normalità, dopo due anni di quasi immobilismo, dovuti al Covid-19. Tutte le scuole europee coinvolte continueranno i percorsi intrapresi e si confronteranno in altre mobilità in futuro. Inoltre, altre occasioni saranno offerte dal Liceo “Carlo Troya”, grazie all’accreditamento Erasmus + che darà opportunità di studio e confronto ai suoi studenti e docenti nei prossimi cinque anni. In questo senso, il Liceo “Carlo Troya”, attraverso le parole del suo Dirigente, si augura che mediante lo studio e l’attività intellettuale si possa “proteggere l’Europa, per preservare la pace”.