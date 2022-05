Castel del Monte all'Eurovision Song Contest 2022

La Rai, per raccontare le grandi bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche del nostro Paese, ha deciso che durante l'Eurovision Song Contest 2022, in onda dal Pala Olimpico di Torino, singole postcard saranno abbinate ad ognuno dei 40 Paesi in gara e ai rispettivi artisti e realizzate grazie alla collaborazione con il Ministero del Turismo, Enit, la Regione Piemonte e la città di Torino che hanno sostenuto il progetto.

Ieri sera anche Castel del Monte è apparso sugli schermi dei telespettatori abbinato alla presentazione del gruppo bulgaro degli Intelligent Music Project.

Dopo l'inizitiva di Gucci, di cui ci siamo occupati questa mattina, un'altra vetrina internazionale per il maniero federiciano che si spera possa servire per il rilancio del sito.