A causa dei lavori di interramento che stanno interessando il tratto ferroviario che attraversa la città, si registrano novità in tema di circolazione stradale.

Per quanto riguarda via XXIV maggio per evitare i congestionamenti di veicoli nella nuova rotatoria il Settore Mobilità e Viabilità ha istituito le seguenti variazioni alla circolazione veicolare a parziale modifica dell’ordinanza dirigenziale n. 106 del 22/04/2022, riguardante la circolazione veicolare su via Milite Ignoto, nel tratto da via Isonzo a via XXIV Maggio:

senso unico di marcia tratto e direzione da via Isonzo a via XXIV Maggio;

senso vietato a tutti i veicoli nella opposta direzione;

obbligo di svolta a destra in entrata nella rotatoria con dare precedenza ai veicoli già presenti nella rotatoria.

Inoltre, su via Bisceglie per consentire l’esecuzione dello smontaggio dell'impalcato metallico ferroviario è stata istituita la chiusura al traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra via Gerusalemme e via Mozart:

dalle ore 22:00 di venerdì 20 maggio alle ore 06:00 di sabato 21 maggio;

dalle ore 22:00 di sabato 21 maggio alle ore 06:00 di domenica 22 maggio;

dalle ore 22:00 di domenica 22 maggio alle ore 06:00 di lunedì 23 maggio.

In corrispondenza degli incroci di via Bisceglie con via Verdi, via Asiago, via Mozart, via Gerusalemme, via Maraldo, via Belgrado e via Tirana saranno predisposte transenne e pannelli con l’avviso: sottopasso di via Bisceglie chiuso al traffico veicolare e pedonale.