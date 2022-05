<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAndriaLive.it%2Fvideos%2F738464930492028%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Si è tenuta ieri la cerimonia di intitolazione del CPIA BAT al dott. “Gino Strada”, sulle note della voce di Roberta Gentile che ha eseguito, prima di scoprire la targa all'ingresso dell'edificio scolastico, due dei brani cari al fondatore di Emergency accompagnata alla chitarra da Raffaele Riefoli: "La guerra di Piero" e "The Wall". Daniele Geniale ha presentato il murales realizzato in collaborazione con l'amico Michele Stellacci. Un murales dedicato al medico, al gigante Gino Strada che ha fatto della solidarietà la propria ragione di vita.

Da programma sarebbe dovuta intervenire Simonetta Gola, moglie di Gino Strada e responsabile della comunicazione per Emergency, ma per questioni personali ha dovuto disdire la sua presenza all'ultimo minuto. L'evento con molta probabilità sarà replicato nei prossimi mesi.

Presenti il Prefetto della BAT, dott. Maurizio Valiante, il vescovo di Andria, S.E. mons. Luigi Mansi, il Sindaco di Andria, avv. Giovanna Bruno e il questore della BAT, dott. Maurizio Pellicone. Amici e collaboratori del CPIA BAT hanno assistito poi alla scopertura della targa di intitolazione.

La sicurezza non è soltanto, secondo un'accezione tradizionale, la tutela della legalità, dell'incolumità pubblica, ma è anche finalizzata al miglioramento della qualità della vita sociale e culturale. Ecco perché esempi di vita come quella di Gino Strada, nel quartiere San Valentino, diventano fari per tutti gli uomini e le donne che vogliono vivere in contesti "sicuri" e inclusivi.

«Gino si sarebbe schierato anche contro questa guerra» dicono i volontari di Emergency presenti alla cerimonia, quale strenuo costruttore di una cultura, di pace e tolleranza, meriti che hanno dato lustro al nostro Paese.

Per il dirigente del CPIA BAT è, questo, il «coronamento di un sogno e il chiaro esempio di un felice lavoro di squadra. Grazie all'esempio che lascia Gino Strada, alle sue azioni che rendono tutti noi orgogliosi di essere italiani, in Italia e in ogni parte del mondo in cui l’umanità soffre e aspetta un aiuto concreto», Commenta Paolo Farina.

Il CPIA BAT è, di fatto, la prima scuola intitolata al fondatore di Emergency, a ricordarci tutte le volte in cui la voce di Gino Strada ha concretizzato la possibilità di un mondo in cui l’utopia è solo qualcosa che ancora non c’è.