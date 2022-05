Centro per l'impiego e Comune insieme per la pubblicazione delle offerte di lavoro

Inizia con questo primo avviso, la collaborazione tra il Comune di Andria e il Centro per l’Impiego di Andria per la pubblicazione delle offerte di lavoro.

Per inoltrare la propria candidatura occorre inviare il Curriculum Vitae firmato e completo di data e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE/REG/2016/679 e del D. lgs. 196/2003 alla mail: ido.andria@regione.puglia.it scrivendo nell’oggetto “candidatura spontanea” e specificando la figura professionale di interesse.

Si invitano inoltre i candidati ad iscriversi al portale dedicato “Lavoro per Te” https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/ dove le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento.

Per tutte le offerte occorre, in alternativa, essere registrati con SPID tramite la seguente procedura:

alla sezione servizi con login (accesso con spid)

servizi per le persone (vai alla voce clicca qui)

login con spidcompila il tuo cv

una volta compilato il proprio curriculum vitae, sarà possibile candidarsi alle offerte di lavoro andando alla voce “cerca offerte di lavoro”.

Per qualsiasi informazione contattare il servizio IDO del CPI di Andria ai seguenti numeri: 080/5408356 080/5408368.

Il centro per l’impiego di Andria cerca le seguenti figure professionali:

– agente di vendita c/o azienda di Andria

– Aiuto cucina / sala / BAR c/o azienda di Andria

– operatore di cucina/aiuto cuoco c/o azienda di Andria

– aiuto cuoco c/o azienda di Andria

– autista patente c+e con cqc c/o azienda di Bisceglie

– bagnino c/o lido di Trani

– barista/aiuto barista c/o azienda di Andria

– carpentiere (settore edilizia) c/o ditta di Andria

– cucitrice c/o azienda di Minervino

– cucitrice camiceria c/o azienda di Andria

– elettricisti c/o aziende di Andria

– elettromeccanico c/o azienda di Andria

– elettrotecnico c/o azienda di Andria

– fotografo (in villaggi centro-nord Italia) c/o villaggi di Centro e Nord Italia

– frigorista c/o ditta di Andria

– gommista c/o ditta di Canosa di Puglia

– impiegato contabile c/o azienda di Andria

– magazziniere tirocinio quindi anche senza esperienza c/o azienda di Andria

– manovale edile c/o ditta di Andria

– meccanico c/o azienda di Canosa di Puglia

– meccatronico c/o azienda di Canosa di Puglia

– modellista (abbigliamento) c/o azienda di Andria

– muratore c/o azienda di Andria

– operaio saldatore, assemblatore, manutentore c/o azienda di Andria

– operatore telefonico c/o azienda di Andria

– operatore telefonico c/o azienda di Barletta

– segretaria iscritto collocamento mirato (L.68/99) c/o azienda di Barletta

– segretarie tirocini c/o aziende di Andria

– segretaria, assistente consulente del lavoro tirocinio (quindi anche senza esperienza) c/o azienda di Andria

– videoterminalista (addetto immissione dati per agenzia scommesse) c/o azienda di Andria