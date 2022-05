«Nuova serie di controlli contro le bici elettriche selvagge, controlli concentrati soprattutto fra Villa comunale e Monumento ai Caduti» a dichiararlo è l'assessore alla sicurezza, Pasquale Colasuonno.

«Questa volta oltre alla Motorizzazione abbiamo attivato gli agenti di Polizia locale in motocicletta, così da poter intervenire sui velocipedi che scorrazzano sui viali della Villa.

Risultato: 54 mezzi controllati, 27 sanzioni, 2 mezzi sequestrati e confiscati.

Purtroppo non possiamo assicurare una presenza stabile degli agenti in questi luoghi, perché c’è tantissimo altro da fare e le forze sono quelle che sono, ma come vedete le operazioni mirate sono frequenti e i risultati arrivano.

Il dato sconfortante è che metà dei mezzi controllati sono stati sanzionati, quindi erano fuorilegge, una percentuale molto alta. Quello positivo è che tutti questi ragazzi, e i loro genitori, la prossima volta ci penseranno due volte a fare quello che non devono fare.

Noi ci siamo, e con regolarità torneremo ad esserci grazie all’azione coordinata della Sindaca, l’Amministrazione e il corpo di Polizia locale. Come sempre, avvertiamo prima».