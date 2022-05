“Come non essere travolti dalla complessità del terzo millennio”: incontro il 26 maggio

Giovedì 26 maggio 2022, alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città, ci sarà un incontro/evento formativo organizzato dalla Presidenza del Consiglio del Comune di Andria, che ha l’obiettivo di informare tutti i cittadini della possibilità di intraprendere strade alternative e comunque valide per migliorare il proprio umore, pensare positivo e avere più fiducia in se stessi.

«É luogo comune definire la complessità come qualcosa da cui difendersi, in realtà offre delle opportunità creative ed in definitiva diviene un pungolo al cambiamento» spiegano i relatori Gino Tattolo, life Coach e facilitatore della comunicazione nelle organizzazioni e Savino Zagaria, imprenditore, consulente di markenting aziendale, Formatore e Business Coach.

L’incontro sarà aperto dai saluti del Sindaco, Avv. Giovanna Bruno, e dal Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Giovanni Vurchio.