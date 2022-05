La moda è un mezzo con cui esprimersi senza conformarsi né omogeneizzarsi. Parola di Dario Ciciriello, 33 anni, shop assistant e consulente d’immagine. Da quando aveva 14 anni è appassionato di moda, attraverso cui manifesta ciò che è e il suo stato d’animo. Su Instagram ha oltre 18mila followers ma non si definisce un influencer. «Mi piace giocare con la moda e con i social - racconta - ho una mia interpretazione del Mondo che con ironia comunico a chi mi segue». Non lo nega, come tanti avrebbe voluto partecipare alla sfilata di Gucci a Castel del Monte che ha seguito in streaming. «Amo il brand. Mi piace lo stile gender di Alessandro Michele, è un’evoluzione oltre che una rivoluzione. Con la sua moda e con i suoi abiti ‘unisex’ e ‘fluidi’ Gucci promuove pari opportunità. Essere lì sarebbe stato un modo per sentirmi vicino a quell’azienda».

Vedere Castel del Monte con quel vestito di luci e colori è stata una grande emozione per lui, anche perché quasi quattro anni fa lì si è celebrata la sua unione civile con Antonio.

«Credo che il cittadino andriese abbia capito che cosa ha vissuto in questi giorni e quanto siano state valorizzate le nostre bellezze. Spero, però, che tutto questo non cada nel dimenticatoio. Anzi - aggiunge - confido nel fatto che possiamo cambiare mentalità e approccio alla vita, esprimere le nostre identità e personalità, comprendere ciò che siamo e, soprattutto, capire quello che noi possiamo dare al territorio e quello che il territorio può consegnarci».

Dario ammette che spesso denigriamo la nostra terra. «Perché per gli scatti dei matrimoni scegliamo i centri storici di Trani o Bisceglie e poco la nostra città? Perché non consideriamo i nostri vicoli, i campanili, gli scorci, le terrazze? Lo stesso Gucci ha realizzato uno shooting utilizzando come sfondi il Chiostro San Francesco o la chiesa di Sant’Agostino. A volte siamo mediocri - sostiene - e mettiamo sotto i piedi la nostra stessa comunità».

Racconta di aver sognato di partire per Milano per fare carriera. Poi, però, ha scelto di rimanere qui per gli affetti, le relazioni, i legami e perché ha visto nel Sud diverse possibilità. «Se lo si vuole si può crescere professionalmente. Certo, in contesti come Milano è più facile sviluppare contatti ma stare qui è una sfida per me e significa lottare per migliorare i nostri luoghi. Nonostante le mille difficoltà, mi sento realizzato e ho ancora tanto da fare».

Per Dario il nostro limite è non essere lungimiranti e non credere abbastanza in noi. «Non guardiamo oltre il nostro naso, non pensiamo a trasformarci, cambiarci, progredire tenendo conto delle radici e assecondando tempi e contesti. Spero che con questa sfilata - conclude - Andria comprenda di essere tanto e di poter offrire tanto alla società».