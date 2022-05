23 maggio 1992-23 maggio 2022: per non dimenticare la strage di Capaci

Sono passati 30 anni da quando la mafia inferse un duro colpo alla società italiana: anche ad Andria si commemoreranno le figure dei giudici Falcone e Borsellino con una manifestazione in programma per lunedì 23 maggio.

«In occasione - rende noto il dirigente dell'VIII circolo "Rosmini", Carlo Zingarelli - del XXX Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio, per commemorare le figure dei due giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ai quali sono intitolati i due plessi della nostra scuola primaria; nell’ambito del progetto di educazione alla legalità “Le memorie di Tutti”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Falcone, lunedì 23 maggio 2022, dalle ore 10,00 alle ore 11,30, nell’area della pista di pattinaggio, in via Barletta, di fronte al Plesso scolastico Giovanni Falcone, si terrà una grande manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune di Andria, con la parrocchia Sant’Andrea Apostolo, con il Comando della Polizia Locale di Andria, che vedrà la presenza di tutti i bambini, del personale dalla comunità scolastica e delle autorità cittadine.

Il programma della manifestazione è il seguente:

- Ore 9,45 – partenza dai plessi;

- Ore 10,00 – raduno di tutti i bambini di scuola dell’infanzia e di scuola primaria ed esposizione dei lenzuoli decorati, simbolo della rivincita della società civile;

- Ore 10,15 - svolgimento giochi a tema per gruppi di alunni;

- Ore 11,00 – arrivo delle autorità cittadine e inizio commemorazione;

- Ore 11,15 – flashmob a sorpresa da parte degli alunni, rintocchi della campana e lettura dei nomi delle vittime;

- Ore 11,30 – saluto del Sindaco di Andria e delle autorità presenti. Chiusura della manifestazione

Alle ore 19,30, all’evento commemorativo, promosso dal Comune di Andria, presso l’Oratorio Salesiano ci sarà la presenza di una delegazione della nostra scuola con l’esposizione dei lenzuoli della legalità.

La scuola, in gemellaggio con Palermo, coinvolge nella manifestazione l’associazione Libera di Andria, il comitato di quartiere e le famiglie tutte, invitando la cittadinanza ad esporre in quella giornata dei lenzuoli bianchi ai balconi».