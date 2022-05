“Autismo ed inclusione: sogno o realtà?”, tavola rotonda al 3° circolo “Cotugno”

Parlare di autismo, confrontarsi e cercare strategie per una reale inclusione anche oltre il 2 aprile: con questi presupposti si incontreranno esponenti del mondo delle istituzioni civili, della scuola, della sanità, dell’ associazionismo e della chiesa martedì 24 gennaio alle ore 18.00 presso l’Auditorium del plesso “Giovanni Paolo II” in via Fucà ad Andria.

Il titolo della tavola rotonda è esplicativo: “Autismo ed inclusione: sogno o realtà?”, proprio a evidenziare i passi ancora da compiere in direzione di una società che sappia valorizzare le caratteristiche di ognuno senza preclusioni. Numerosi i relatori che saranno introdotti dalla Dirigente del 3° circolo “Cotugno”, Dora Guarino: la dott.ssa Giuseppina Lotito, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale ambito territoriale di Bari; la sindaca di Andria, Giovanna Bruno; la dott.ssa Tiziana Dimatteo, Direttore generale Asl Bt, S.E.R. Luigi Mansi, vescovo della Diocesi di Andria; la dott.ssa Brigida Figliolia, responsabile del servizio NPIA Asl Bt; il dott. Berardino Leonetti, medico oncologo.

La tavola rotonda è rivolta a famiglie, docenti, operatori, volontari ed è finalizzata allo sviluppo di una riflessione condivisa volta alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e ad abbattere stereotipi, pregiudizi e falsi miti sull’autismo.