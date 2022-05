L’istituto comprensivo "Verdi-Cafaro" dona alla città il bonsai della legalità

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Verdi - Cafaro” di Andria, nel trentesimo anniversario della strage di Capaci, in occasione dell’evento commemorativo del 23 maggio organizzato dalla Civica Amministrazione, donano alla Città il “bonsai della legalità”, affidandolo alle cure del Sindaco Avv. Giovanna Bruno.

«Come questo bonsai ha bisogno tante piccole e costanti attenzioni per crescere forte e rigoglioso, noi crediamo che il rispetto della legalità e della persona abbiano bisogno delle medesime cure e pazienza - scrivono i piccoli alunni della Scuola primaria “Verdi”.

Lo doniamo, per Suo tramite, Sindaco, a questa Città, come metafora di quello che dovrebbe essere l’atteggiamento di ogni buon cristiano e onesto cittadino (come diceva l’amatissimo don Bosco): avere cura, con piccole e quotidiane attenzioni, di se stessi e degli altri, avere a cuore il benessere di tutti, il rispetto delle regole, la difesa dei diritti, gridando il nostro no deciso a tutto ciò che non rispetta i fondamentali principi di legalità, consapevoli che se ognuno fa la propria piccola grande parte, potremo cambiare il presente e il futuro della nostra città.

Ri-scopriamo insieme, grandi e piccini, la bellezza di essere cittadini attivi e consapevoli perché, come recita il motto del nostro pon “we are, we care”, noi ci siamo, esistiamo, siamo parte di questa meravigliosa città e vogliamo dimostrarlo prendendocene cura».