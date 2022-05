Raccolta rifiuti: dal 1 luglio cambia il gestore del servizio

Nel 2020 l'Ager, Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ha indetto, quale Stazione Unica Appaltante, la gara sopra soglia comunitaria per l'affidamento, per 24 mesi, del Servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari.

Una “gara Ponte” da aggiudicare mediante procedura aperta con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa per un valore dell'appalto di 21,923 milioni di euro, oltre Iva.

A presentare le offerte furono la Sangalli, che attualmente gestisce il servizio, un RTI di due aziende pugliesi, la Gial Plast srl (con sede a Taviano) e la Si.Eco Spa (con sede a Triggiano) e la Teknoservice (con sede a Torino) che opera già nella nostra regione nelle città di Altamura, Gravina e Noicattaro.

Completate le procedure previste, l'offerta presentata dalla Sangalli, con un ribasso dell'11,69%, aveva superato la soglia di anomalia prevista dalla Legge e l'Ager ritenne di escludere dall'aggiudicazione la stessa ditta, attribuendo la gara alla nuova aggiudicataria, cioè la RTI Gial Plast srl con Si.Eco Spa.

Da qui era nato un contenzioso amministrativo che si è concluso con una pronuncia del Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso della Sangalli. A seguito di tale decisione, quindi, si è proceduto con l'aggiudicazione del servizio in favore del raggruppamento temporaneo d'impresa GIAL PLAST srl - SI.ECO SpA che comincerà a operare dal 1 luglio, così come annunciato dalla Sindaca, Giovanna Bruno, con un video sui social: ​«Il nuovo gestore del servizio igiene urbana ha chiesto di iniziare l'effettiva attività di raccolta il primo luglio, per completare alcuni adempimenti indispensabili. Si procede, nel frattempo, alla consegna anticipata nei termini stabiliti e all'avvio della nuova campagna di comunicazione. Teniamoci pronti».