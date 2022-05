Azul, il pappagallo ritrovato grazie al lavoro sinergico delle Istituzioni

È una storia a lieto fine quella del pappagallo Azul, fuggito e ritrovato grazie al lavoro coordinato delle Istituzioni che il proprietario ha voluto ringraziare pubblicamente: «da cittadino andriese sento il dovere di informare la città dell'incredibile disponibilità offerta dall'amministrazione e dalle forze di Polizia Locale nel positivo esito della ricerca del nostro pappagallo.

Il soggetto di nome Azul, é un raro e simpatico esemplare di Pionus Ali Bronzate (Pionus Calcholopterus), fin troppo a suo agio tra umani di ogni risma e non nuovo a scorribande outdoor. Questa volta era fuggito nella mattinata del 16 maggio dal palazzo in cui risiedono i miei genitori nella periferia andriese. Abbiamo subito postato la notizia sui social e la notizia ha iniziato a diffondersi in modo virale.

Dopo qualche giorno iniziano ad arrivare le prime segnalazioni di rito in rigorosa forma di telefonate anonime, che vorrebbero il soggetto nelle mani di personaggi poco raccomandabili. Il nostro pappagallo é regolarmente denunciato, detenuto e recante documentazione CITES che ne dimostra la proprietà. A quel punto le vie percorribili erano due: far intervenire personaggi ancor meno raccomandabili per costringere i detentori illegali del Nostro a restituircelo o rivolgersi alle autorità.

Delle due strade ho subito preferito percorrere la seconda, non la più facile ma certamente la più giusta. Abbiamo iniziato a cercare e a denunciare la cosa presso le forze dell'ordine di Andria. E dopo un iniziale riluttanza, la svolta tanto attesa é arrivata dopo giorni, quando grazie all'intervento diretto del sindaco Giovanna Bruno, alla gentile solerzia del neo Comandante della nostra Polizia Locale Francesco Capogna e a due assi delle nostre Forze dell'Ordine, i marescialli Anna Garbetta e Giancarlo Lorusso, dopo appena ventiquattrore, Azul mi é stato riconsegnato.

Vorrei ringraziare con tutto il mio cuore il nostro Primo Cittadino per non essersi fatto nessuno scrupolo nell'intervenire direttamente in una vicenda che altri (certamente meno lungimiranti) hanno ritenuto poter essere trascurabile. E tengo a ringraziare i ragazzi della Polizia Locale, senza i quali la nostra vita in città sarebbe senz'altro meno sicura

Come si vede la legalità e le belle sorprese ora come non mai, non mancano affatto in città. Basta desiderarle fortemente e non smettere di cercarle. E vorrei dire agli andriesi: sosteniamo i nostri bravissimi pubblici ufficiali, così vorrà dire che ce li meritiamo».