In Piazza Umberto I è partita la sperimentazione del trattamento endoterapico per salvare i lecci. Ieri mattina in piazza il sopralluogo con i tecnici dell'ufficio Ambiente e i responsabili di questo progetto che l'amministrazione Bruno sta portando avanti in convenzione con il circuito nazionale Assoverde: «Abbiamo deciso di intervenire su queste querce che rappresentavano delle criticità da tempo ed invece di fare la solita attività di irrorazione aerea stiamo utilizzando l'endoterapia ovvero l'inserimento del "medicinale" direttamente in tronco - commenta la sindaca Bruno -. Una novità assoluta per tutti noi, una innovazione che in base ai risultati ci darà anche la spinta per estendere eventualmente questo servizio ad altre zone della città».

Questo è il primo esperimento a costo zero per la città poiché rientra in una delle convenzioni gratuite stipulate dall'amminsitrazione. «L'endoterapia - spiegano i delegati Fertinyect - in realtà sono trattamenti endoterapici che permettono di somministrare determinati principi attivi, concimi e quant'altro direttamente alla pianta. In ambiente urbano è fortemente consigliato poiché pulito e permette alla pianta di prendere tutto il principio attivo senza alcun diradamento a differenza delle altre somministrazioni».

«Ci stiamo impegnando per salvare non solo queste querce ma il verde urbano della città di Andria e siamo a disposizione per qualsiasi intervento si possa fare» - ha commentato il responsabile Imav, Salvatore Liddo.