Incontro/evento formativo questa mattina, organizzato dalla Presidenza del Consiglio del Comune di Andria, con l’obiettivo di informare tutti i cittadini della possibilità di intraprendere strade alternative e comunque valide per migliorare il proprio umore, pensare positivo e avere più fiducia in se stessi.

Introdotto dal saluto del Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Giovanni Vurchio, l’incontro si è articolato con le lezioni di Gino Tattolo, life Coach e facilitatore della comunicazione nelle organizzazioni e Savino Zagaria, imprenditore, consulente di markenting aziendale, Formatore e Business Coach.

Lo sai che “O ti formi o ti fermi?”. Suona come una provocazione il claim dell’incontro nato con l’obiettivo di informare tutti i cittadini della possibilità di intraprendere strade alternative e comunque valide per migliorare il proprio umore, pensare positivo e avere più fiducia in se stessi: «È luogo comune definire la complessità come qualcosa da cui difendersi, in realtà offre delle opportunità creative ed in definitiva diviene un pungolo al cambiamento. In questo incontro/evento abbiamo approfondito con consapevolezza come agire in modo da cogliere tutti gli aspetti positivi e utilizzarli quali strumenti come guida verso il futuro. Di fronte ad ogni cambiamento – commentano Zagaria e Tattolo - è bene conoscere come le proprie decisioni possono influenzare positivamente la nostra vita e quella delle persone a noi vicine. Cambiare si può! Ed è importante saper modificare le proprie convinzioni».

All’incontro hanno partecipato molti dipendenti comunali.

Nelle foto alcuni momenti dell’incontro, molto apprezzato per la schematicità con la quale sono stati espressi concetti organizzativi aziendali spesso complessi.

«È il primo di una serie di incontri di aggiornamento professionale anche del personale comunale che hanno l’obiettivo- commenta il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.Giovanni Vurchio- di creare le condizioni per una crescita motivazionale ed organizzativa anche dell’azienda Comune. La consapevolezza di essere al servizio della comunità è la premessa per la crescita della qualità delle attività rese ai cittadini».