Nuova sede dell'IPSIA: deliberata la concessione del suolo alla Provincia

Durante la seduta di Consiglio comunale di ieri è stato approvato un provvedimento importante per la nostra città.

La deliberazione riguarda la realizzazione del nuovo istituto IPSIA fortemente voluto dall’amministrazione Bruno per fronteggiare rischi di dispersione scolastica e disagi logistici.

Per far ciò, è stato deciso di mettere a disposizione della Provincia Bat dei terreni di proprietà affinché l’ente superiore possa, anche intercettando finanziamenti stanziati all’interno dei prossimi bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, realizzare l’immobile.

L’area, della superficie di circa mq 12.320, è posta su Via Barletta in adiacenza con il parcheggio della struttura del Centro Commerciale, ed è stata concessa all’ente provinciale a titolo gratuito e per la durata di 30 anni.

La convenzione per la concessione sarà stipulata con rogito notarile senza che il Comune debba sopportare spese a proprio carico di qualsiasi genere e che lo stesso dovrà contenere la clausola della finalizzazione specifica e della risoluzione automatica con retrocessione del bene nel caso in cui la costruzione non abbia inizio entro anni tre dalla data di sottoscrizione della stessa.

Inoltre, sarà previsto che, alla scadenza del termine del diritto di superficie (trenta anni), nel caso di decisione da parte della Provincia Bat di non utilizzare l’immobile per l’uso concesso, il terreno e l’immobile realizzato verranno acquisiti di diritto dal Comune di Andria.

Nel caso in cui, invece, la Provincia volesse mantenerne l’uso, la stessa sarà obbligata al pagamento di un canone di locazione da determinarsi alla scadenza del termine predetto, o, in via alternativa, la stessa potrà richiedere al Comune la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà attraverso il pagamento del corrispettivo dell’alienazione da determinarsi al momento della richiesta. Nel caso di recesso anticipato per volontà del soggetto concessionario, tutte le opere realizzare, nonché tutti gli impianti, pertinenze e quant’altro costruito ed installato dal concessionario o suoi aventi causa, nulla escluso, passeranno nella proprietà del Comune di Andria senza alcun indennizzo.

Il capogruppo consiliare di "Andria Bene in Comune", Raffaele Losappio, ha così commentato la decisione: «Ieri sera abbiamo approvato un provvedimento importante per la città e la comunità scolastica.

Grazie alla deliberazione adottata l’IPSIA resterà ad Andria e avrà una sede dignitosa e all’avanguardia.

Il tutto sarà a costo zero per le casse dell’ente comunale. Ringrazio a nome del gruppo i consiglieri provinciali Emanuele Sgarra, Lorenzo Marchio Rossi e Gianni Vilella per il risultato ottenuto in poco tempo.

Ancora una volta abbiamo dimostrato che se si mette al centro della propria attività politica il bene comune, si ottengono risultati straordinari per tutti».